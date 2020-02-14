Защищает ли от распространения эпидемии запрет на авиаперелеты

14.02.2020, 21:23, Новости дня

В связи с быстрым распространением нового коронавируса многие страны прекратили или существенно ограничили транспортное сообщение с Китаем. Это распространенная мера борьбы с пандемиями. Но о том, эффективна ли эта мера, мы знаем очень мало, показывает новое исследование, опубликованное в Journal of Emergency Management.

«Есть некоторые доказательства, что запрет на путешествия может отсрочить попадание инфекции в страну на дни или недели. Но очень мало данных, которые подтверждают, что такое ограничение надолго предотвращает проникновение инфекции через границу», — утверждает Николь Эрретт (Nicole Errett) из Вашингтонского университета, соавтор нового исследования.

Ученые проанализировали данные множества исследований, чтобы выбрать информацию, которая объективно описывает эффективность запретов на путешествия в предотвращении распространения эболавируса, вируса Зика и коронавирусов (при вспышках тяжелого острого респираторного синдрома и ближневосточного респираторного синдрома). Авторы не рассматривали исследования, которые касались вирусов гриппа: для них эта мера в долгосрочной перспективе признана не эффективной.

Ученые нашли только шесть работ, которые оценивают долгосрочный эффект запрета на путешествия. Все они основаны не на реальных результатах профилактических мероприятий, а на моделировании ситуаций. То есть, научную информацию об этом еще предстоит собрать. Авторы указывают, что имеется срочная необходимость в таких исследованиях.

Исследователи считают, что при выборе запретительных мероприятий нужно регулярно задаваться вопросом, является ли эта мера наименее стесняющей из всех возможных.