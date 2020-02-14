Испанские учёные прогнозируют в будущем глобальную эпидемию слепоты

14.02.2020, 21:21, Разное

Испанские учёные провели анализ двух более ранних исследований и пришли к выводу, что в будущем человечеству может грозить глобальная эпидемия слепоты. Причиной называют гаджеты и телевизоры, перед экранами которых современные люди проводят всё больше времени.

В ходе анализа учёные изучали результаты исследования, в котором сетчатку лабораторных грызунов поддавали излучению аналогичному таковому от жидкокристаллических мониторов, но для одной группы животных применяли защитные фильтры, а для остальных их не использовали. Спустя 3 месяца у последних нарушения сетчатки глаза отмечали на 23% чаще, чем у крыс из первой группы. Это доказывает пагубность излучения для органов зрения. Вторая из проанализированных работ оценивала проникающий в глаза от гаджетов уровень света и также показала угрозу для зрения вплоть до потери.

Основываясь на данных результатах испанские учёные прогнозируют, что в ближайшие несколько десятков лет может начаться эпидемия слепоты, и виной всему станут технологии, то есть, увлечённость людей различными небезопасными устройствами. В целях профилактики зрения специалисты рекомендуют через каждые 20 минут, проведённые перед экраном, переводить глаза в сторону примерно на 6 метров и удерживать их в таком положении на протяжении 20 секунд, что позволит мышцам расслабиться.