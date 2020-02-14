Инсайдер обнародовал фото прототипа Google Pixel 5 с тройной камерой

14.02.2020, 21:21, Разное

IT-гигант Google около четырех месяцев назад презентовал флагман Pixel 4 и начал разработку новой вариации смартфона. Инсайдер обнародовал фото неизвестного гаджета, утверждая, что это именно Pixel 5, наделенный тройной камерой.

По словам блогера, представляющего YouTube-канал Front Page Tech, трехмерные CAD-изображения новинки ему удалось получить уз «невероятно надежного источника». Приставленный на рендере смартфон якобы является одним из трех прототипов, которые Google уже тестирует. Как уверяет инсайдер, материалом для задней стенки Pixel 5 послужит мягкое матовое стекло, используемое в «четверке».



Эксперты в области электроники не знают, насколько правдива предоставленная блогером FPT информация о новом смартфоне с тремя камерами, и склонны относится к ней с долей скептицизма.