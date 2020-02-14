Бренд Headliner от ГК «КОРТРОС» вышел на общероссийский уровень

14.02.2020, 21:19, Разное

Изначально бренд пришел на российский рынок жилых комплексов. Первым проектом стал квартал небоскребов в Пресненском районе столицы, напротив делового центра «Москва-Сити». Недавно завершилось строительство первой очереди, в конце декабря прошлого года она получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Сегодня бренд Headliner – это синоним жилья высочайшего уровня. Все благодаря грамотной стратегии развития проекта и качеству строительства. При возведении жилого комплекса использовались передовые технологии и лучшие материалы, срок эксплуатации зданий – 100 лет.

Счастливые обладатели квартир в ЖК будут жить в новом, динамично развивающемся центре Москвы. Современное благоустройство, прекрасная транспортная доступность и развития социальная инфраструктура – все это будет доступно жильцам квартала небоскребов.

Оценят обладатели квартир и технологии «умного дома», которые застройщик применил в ряде помещений комплекса. Современные решения обеспечат комфорт и безопасность, более того, жильцы смогут сэкономить на коммунальных платежах.

Другое неоспоримое преимущество Headliner – яркая архитектура, которая выгодно выделяется на фоне остальной застройки. Проект является частью «Большого Сити» – высотной застройки вдоль берега Москвы-реки.

Жилой комплекс неоднократно становился лауреатом престижных премий. Проект Headliner одержал победу в номинации «Материалы и технологии» на конкурсе инновационных проектов в сфере недвижимости, был признан лучшим на премии Urban Awards-2018 в номинации Grand Prix. Жюри признало квартал самым ярким и знаковым объектом года.

ГК «КОРТРОС» активно траслирует линейку Headliner в регионе. Так, в Перми в рамках строительства жилого комплекса «Гулливер» возводится 31-этажное здание высотой почти сто метров. В этом году дом планируется ввести в эксплуатацию. Сейчас завершены все монолитные работы, ведется облицовка фасады, монтируются коммуникации.

Как и в столичном Headliner, в ЖК «Гулливер» используются самые качественные материалы. Дома возведены из монолитного бетона и газобетонных блоков, а для облицовки используется навесной фасад и фиброцементные панели. Будущие жильцы на практике узнают все преимущества системы «умный дом».

Реализует компания и проекты в Екатеринбурге. В столице Урала появится свой Headliner, он будет идентичен по качеству московскому проекту, пообещал президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий. По его словам, городские территории должны отвечать современным тенденциям в урбанистике, формировать сообщества жильцов со схожими интересами.

«Покупатели квартир в квартале приобретают не только комфортное жилье, но и дружественную атмосферу для интересной и активной жизни», – подчеркнул Голубицкий.

Headliner – это отдельная экосистема и социальная среда, которая объединяет молодых и динамичных людей, отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Стоит отметить, что Headliner – это не только современное жилье высочайшего качества, но и одноименная премия, которую ГК «КОРТРОС» учредила несколько лет назад. Ее задача – выделить и поощрить хедлайнеров – людей, которые достигли выдающихся результатов в науке, культуре, бизнесе, спорте, общественной деятельности.

«В проекте Headliner мы сразу определили, что в будущем небоскребе рядом с «Москва-Сити» живут молодые и успешные. Для этого нам нужно было определить, кто является лидером мнений среди наших потенциальных покупателей», – рассказал Вениамин Голубицкий.

Премия «Headliner года» вручается ежегодно. В этом году церемония пройдет 20 февраля. Победителей выбирает жюри состоящее из экспертов в разных сферах деятельности.

Голосование за номинантов проходило с 15 октября по 15 декабря 2019 года, отдано более 230 тысяч голосов. За главный приз – два миллиона рублей – сразятся 50 номинантов со всей страны. В шорт-лист войдут по 10 проектов в каждой категории.

В прошлом году Хедлайнером года стал Андрей Павлеко – хирург-онколог из Санкт-Петербура, создатель и вдохновитель благотворительного фонда «CANCER FUND» и медиа-проекта «Жизнь человека». Также он победил в народном голосовании в номинации «Общественная деятельность и социальные проекты».

А в 2018 году абсолютным победителем стала Лида Мониава – замдиректора столичного детского хосписа «Дом с маяком». В день своего 30-летия она собрала на нужды хосписа более 20 миллионов рублей через социальные сети. За Мониаву проголосовали десятки тысяч человек – она получила почетное звание «Headliner года» и стала обладательницей квартиры в жилом комплексе.