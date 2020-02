Турция опубликовала видео уничтожения вертолета сирийской армии

14.02.2020, 21:19, Новости дня

В Сети опубликовали видеозапись крушения вертолета сирийских правительственных сил в зоне деэскалации провинции Идлиб.

Ролик разместило в своем Twitter турецкое агентство Anadolu.

#video | #Assad #regime #helicopter downed in NW #Syria

*Helicopter hit directly while flying over western #Aleppo within #Idlib de-escalation zone pic.twitter.com/RQ1ERyQ1Cy

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 14, 2020

Напомним, в пятницу боевики сбили вертолет подконтрольных Дамаску вооруженных сил в провинции Алеппо.

В начале недели боевики поддерживаемой Турцией «сирийской вооруженной оппозиции» также сбили в Идлибе вертолет Ми-8 армии Сирии. Экипаж машины погиб.