Дэвид Бекхэм признан самым сексуальным футболистом всех времен

14.02.2020, 21:14, Новости дня

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм признан самым сексуальным футболистом всех времен. 43-летний Бекхэм, завершивший карьеру шесть лет, сумел опередить действующих игроков.

Букмекерская кампания Free Super Tips провела опрос своих пользователей – о ком из футболистов они чаще думают во время секса. Четверть опрошенных назвала Дэвида Бекхэма. На втором месте португалец Криштиану Роналду. Третьим оказался нынешний капитан сборной Англии Гарри Кейн.

Намного отстали Гарет Бэйл ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"). Однако треть респондентов заявила, что предпочтет сексу победу своей любимой команды.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / ФАС задумалась о наказании для банков за «антиотмывочные» тарифы при переводах

30.01 / Прохожие спасли атакованного стаей собак школьника на Ямале

24.12 / «Нафтогаз» хочет перенести «точки передачи» газа на украинско-российскую границу – Витренко

30.01 / Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем

29.01 / Стало известно о последствиях оптимизации здравоохранения в Иркутской области

12.12 / Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 10 человек

11.01 / СБ ООН с трудом принял резолюцию по Сирии при воздержавшихся РФ и США

08.12 / МВФ пообещал Украине новый кредит на 5,5 млрд долларов

05.02 / Суд отказал в психиатрической экспертизе родителей, пять лет не забирающих ребенка из больницы

28.12 / Противников закона о церквях в Черногории разогнали слезоточивым газом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика