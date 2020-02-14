В Петербурге учителю пришлось уволиться из-за «неприличного» стихотворения Есенина

14.02.2020, 21:14, Новости дня

Комитет Санкт-Петербурга по образованию проверит информацию об увольнении учителя, который прочел ученикам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана", содержащее "нелитературные выражения". Дети сняли педагога на видео, которое впоследствии увидело школьное руководство.

"Комитет проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина", – сообщил представитель городских властей РИА Новости.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в одной из школ Сестрорецка.

Как ранее сообщил "Пятый канал", учитель продекламировал стихотворение восьмиклассникам, и многим из них его манера чтения понравилась, однако директор школы, посмотрев видео, решил, что педагог "страшно кривляется".

7 февраля сообщалось об инциденте в одной из школ Уссурийска. Там начали проверку после жалоб родителей на то, что учитель объясняла детям правила русского языка на примере матерных выражений.



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