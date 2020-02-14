Российские военные опровергают сообщения о потерях сирийской армии в Идлибе

14.02.2020, 21:14, Новости дня

Сообщения министерства обороны Турции об уничтожении 63 солдат сирийской армии не соответствуют действительности, заявляют в Центре примирения враждующих сторон.

Российские специалисты напомнили об ответственности должностных лиц за распространение недостоверной информации. Тем более, что она может привести к росту напряжения и принятию скоропалительных решений.

Напомним, за последнее время зафиксированы столкновения вооруженных сил Турции с армией Сирии. Сообщается о нескольких погибших турецких военнослужащих.



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