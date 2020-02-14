Глава МВФ: следующие две недели будут решающими для определения последствий коронавируса

14.02.2020, 21:14, Новости дня

Следующие две недели будут иметь решающее значение для определения экономического воздействия вспышки коронавируса, заявил управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

В это время в Китае должны открыться фабрики, что позволит лучше понять устойчивость экономики Китая и влияния коронавируса на остальной мир, сказала Георгиева Хэдли Гэмбл из CNBC на конференции в Мюнхене.

По ее словам, МВФ следит за распространением нового вируса за пределами Китая, она также заявила, что это "пока не главная проблема", но если он распространится на страны со слабой системой здравоохранения, например, Африку, то ситуация изменится.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая ранее заявил о еще 121 смертельном случае в стране, а также о более 5000 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Похоже, что гриппоподобный вирус убил в общей сложности 1380 человек в материковом Китае по состоянию на вечер 13 февраля.

Георгиева предостерегла от сравнения нового коронавируса с глобальной вспышкой атипичной пневмонии в начале 2000-х годов, которую МВФ в настоящее время использует в качестве ориентира.

Она объяснила, что отличается не только штамм нового вируса, но и сегодняшняя ситуация в экономике не только Китая, но всего мира. Георгиева указала, что в начале 2000-х годов на долю Китая приходилось всего 8% мировой экономики, а сейчас доля КНР составляет 19%.

Она добавила, что мировая экономика в то время была "«на самом деле в довольно хорошей форме", но теперь стала более "вялой".

Георгиева выразила признательность Китаю за то, что он предпринял "два очень важных шага", уделив большое внимание районам, пострадавшим от вспышки, и предоставив своей экономике высокую ликвидность, наряду со снижением процентных ставок и предоставлением стимулов для пострадавших районов для поддержки местной экономики.