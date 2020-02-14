Гаджеты: Новая функция Instagram вернёт соцсеть к истокам

14.02.2020, 21:14, Новости дня

В Instagram тестируют «новый старый» способ формирования новостной ленты. Как ожидается, в скором времени пользователям разрешат просматривать посты в обратном хронологическом порядке, как было до 2016 года.

Напомним, что с самого начала записи в Instagram выводились в порядке от новых к старым. Летом 2016-го компания изменила принцип в угоду алгоритмам: первыми начали отображаться не самые новые фото и видео, а те, что представляют для пользователя наибольший интерес (с точки зрения искусственного интеллекта). Алгоритмическое ранжирование постов, объясняли в компании, более эффективно: пользователи реже пропускают важные для себя публикации, чаще ставят лайки и активнее участвуют в обсуждениях.

Instagram is working on «Latest Posts» feed for catching up feed posts

This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same ∎∎∎∎ pic.twitter.com/AUMwlZGtUr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020

В 2018 году компания перенастроила алгоритмы после жалоб, что многие пользователи пропускают обновления от друзей. Также появилась кнопка «Новые записи» — если нажать на нее, приложение обновит ленту и покажет посты, опубликованные с момента начала просмотра, но не будет обновлять ее автоматически.

Теперь же Instagram даст пользователям возможность полностью отказаться от алгоритмической ленты. «Классический» вывод публикаций будет доступен в новой ленте — Latest Posts («Последние записи»). Эту функцию обнаружила независимая разработчица Джейн Манчун Вон, исследовавшая код приложения. При этом, заметила она, новая лента не заменит собой основную.

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Вести.Hi-tech



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