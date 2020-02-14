Норвежка Марте Ройселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

14.02.2020, 21:14, Новости дня

На проходящем в итальянской Антерсельве чемпионате мира по биатлону разыграны награды в гонке на 7,5 км у женщин. Победу одержала норвежская спортсменка Марте Ройселанд.

Победу Ройселанд принес результат 21:13.1 при одном промахе. Это вторая победа Ройселанд на этом чемпионате. Днем раньше стала чемпионкой в смешанной эстафете. На втором месте, и это сенсация, американка Сьюзен Данкли. Бронзовая награда досталась чешке Луции Харватовой.

Россиянки снова выступили неудачно. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21 место. 38 результат у Светланы Мироновой. Лариса Куклина заняла 48 место, а Ирина Старых – 53. Единственное утешение – попадание всех наших спортсменок в гонку преследования.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Лукашенко заявил, что Россия не разрешает поставки нефти из Казахстана в Беларусь

10.02 / МЧС прокомментировало сообщения о скачке радиации в Москве

21.01 / На блокпосту в Станице Луганской умер 84-летний мужчина

04.12 / Паралимпиец Бурлаков рассказал в интервью Соловьеву о безграничных возможностях

09.12 / Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер

20.12 / Коболев связывает готовность РФ подписать долгосрочный контракт на транзит с санкциями против «Северного потока – 2»

31.01 / Илон Маск занялся электронной музыкой

01.02 / Дети отравились хлоркой в бассейне Перми

05.02 / Зеленский придумал, как использовать полученные от «Газпрома» деньги

09.12 / Избран новый секретарь Общественной палаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика