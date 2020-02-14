Александр Кокорин прибыл на сбор футбольного клуба «Сочи»

14.02.2020, 21:14, Новости дня

Экс-футболист сборной РФ Александр Кокорин, который отсидел срок за хулиганство, продлил после этого контракт с "Зенитом", но зимой был отправлен в аренду в клуб "Сочи", появился в Турции на сборе своей новой команды, за которую будет должен сыграть весной.

Кокорин накануне прибыл в расположение "Сочи", получил полную экипировку и в пятницу, 14 февраля, присутствовал на товарищеской игре южан с грозненским "Ахматом", который также проводит свой очередной сбор в Турции. Александра заметили в компании с экс-спартаковцем Денисом Глушаковым, который затем разместил их совместное фото в соцсети Twitter. Между тем матч "Ахмат" – "Сочи" завершился со счетом 2:2.

С днём всех влюбленных. В футбол! ⚽️❤️#деньвсехвлюбленных #футбол #рпл#сборы #глушаков #кокорин pic.twitter.com/991C07Iux8

— Denis Glushakov (@DGlushakov8) February 14, 2020



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