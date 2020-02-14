Астронавтка встретилась со своей собакой после года в космосе

14.02.2020, 21:12, Новости дня

В соцсетях умилились воссоединению астронавтки с её питомцем.

Американская астронавтка NASA Кристина Кох (Christina Koch), которая провела на Международной космической станции 328 дней, вернулась домой и получила тёплый приём от своей собаки.

«Не уверена, кто больше обрадовался. Рада, что она вспомнила меня спустя год!», — написала Кох в своём твиттере. В соцсетях умилились воссоединению астронавтки с её питомцем.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020



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