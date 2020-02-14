Не больница, а проходной двор: россияне массово сбегают из коронавирусного карантина

14.02.2020, 21:12, Новости дня

Однако некоторые всё же возвращаются обратно.

Боткинскую больницу Санкт-Петербурга в общей сложности самовольно покинули четверо пациентов, которых принудительно поместили в карантин из-за подозрений на новую коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом стало известно из врачебных документов, поданных в суд в отношении пациентки Аллы Ильиной.

Помимо Ильиной, из больницы также сбежали 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. При этом двое из трех новых беглецов уже вернулись обратно в больницу.

В комитетк по здравоохранению заявили, что сотрудники больницы не имеют права физически или иными способами удерживать пациентов и «рассчитывают прежде всего на сознательность самих горожан».

17 февраля Петроградский районный суд рассмотрит административный иск главного санитарного врача города, потребовавшего вновь принудительно госпитализировать Аллу Ильину, сбежавшую из больницы 7 февраля. Планируют ли медики обращаться в суд из-за других сбежавших пациентов, пока неизвестно.