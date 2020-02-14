Не больница, а проходной двор: россияне массово сбегают из коронавирусного карантина

14.02.2020, 21:12, Новости дня

Однако некоторые всё же возвращаются обратно.

Боткинскую больницу Санкт-Петербурга в общей сложности самовольно покинули четверо пациентов, которых принудительно поместили в карантин из-за подозрений на новую коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом стало известно из врачебных документов, поданных в суд в отношении пациентки Аллы Ильиной.

Помимо Ильиной, из больницы также сбежали 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. При этом двое из трех новых беглецов уже вернулись обратно в больницу.

В комитетк по здравоохранению заявили, что сотрудники больницы не имеют права физически или иными способами удерживать пациентов и «рассчитывают прежде всего на сознательность самих горожан».

17 февраля Петроградский районный суд рассмотрит административный иск главного санитарного врача города, потребовавшего вновь принудительно госпитализировать Аллу Ильину, сбежавшую из больницы 7 февраля. Планируют ли медики обращаться в суд из-за других сбежавших пациентов, пока неизвестно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Автоновости: В Москве стало в три раза меньше случаев превышения скорости водителями

10.12 / Британия отказалась выдать РФ обвиняемого по делу о коррупции в Следственном комитете

01.02 / Некомпетентность Григорьева могла привести к тысячам жертв в СКК

03.01 / С депортированным в Украину крымским журналистом Гайворонским будет работать прокуратура – Чубаров

20.12 / В деле об убийстве Шеремета обновили группу прокуроров

19.01 / Volkswagen готовит новый пикап на базе Tiguan

28.12 / Стрельба произошла во время съемок клипа в США

24.12 / Марчук об обмене: Есть такое неписаное правило: пока наши ребята не в аэропорту «Борисполь» – не навредить, не сглазить

21.01 / Гончарук инициировал пересмотр зарплат государственных топ-менеджеров

10.12 / Ты тоже можешь!: «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика