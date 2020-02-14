«Любви нет» — Жириновский шокировал молодых россиян

14.02.2020, 21:12, Новости дня

Политик не рекомендовал бежать в ЗАГС разводиться, посчитав это поспешным решением.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по традиции не обошел свои вниманием День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Как обычно депутат позвал к себе молодежь и прочитал им целую лекцию про любовь, которой, по его словам, нет. В качестве аргумента он привел тот факт, что практически во всех песнях поется про любовь.

««Остановите музыку, с другим танцует девушка моя». А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — заявил Жириновский.

Также депутат отметил, что в молодых семьях постоянно возникают конфликты из-за финансов. Именно потому первый месяц после свадьбы называется «медовым», так как только в этот месяц все и хорошо, подчеркнул Жириновский.

В то же время Владимир Вольфович не рекомендовал бежать в ЗАГС разводиться, посчитав это поспешным решением. Лучше пожить какое-то время отдельно, посоветовал парламентарий.

Впрочем поучать молодежь по части любви уже стало традицией у руководителя ЛДПР. К примеру, 14 февраля в 2019 году он тоже «подарил» молодым россиянам ряд откровений и даже поделился целой системой из трех признаков: желание видеть друг друга, слезы при расставании и стеснение. Если все эти составляющие есть в отношениях, значит у пары сильные чувства, а все остальное — лишь «приспособленчество», пояснил опытный политик.

Ранее Жириновский призывал россиян к многоженству: так он рассчитывал решить демографическую проблему решим, и уменьшить число одиноких россиян.



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