Дело о гибели украинцев под Псковом передали в центральный аппарат СК

14.02.2020, 21:12, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о гибели восьми граждан Украины в ДТП под Псковом, сообщила пресс-служба СКР.

«Председателем СК РФ поручено передать уголовное дело по факту ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь граждан Украины, в центральный аппарат ведомства для его дальнейшего тщательного расследования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в ночь на четверг на трассе Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Рудо. Погибли восемь человек – водитель и пассажиры микроавтобуса. Все погибшие – граждане Украины.

Сообщалось, что микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с фурой лоб в лоб.



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