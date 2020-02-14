Россиянин прокатился по льду на коньках с медведем на поводке

14.02.2020, 21:12, Новости дня

Житель Ярославской области промчался по замерзшему пруду.

Очевидцы сняли на видео, как житель на коньках и с медведем Васькой на поводке катается по замерзшему пруду в Ярославской области.

Хозяйка животного рассказала Telegram-каналу Lshot, что медведь обожает такую прогулку.

«Медведь каждый год ждет этот момент, и они катаются 2-3 дня с моим мужем, когда на деревенском пруду замерзает первый лед — прозрачный и красивый. Медведь вырос в любви к людям, воспитан очень хорошо. Он еще и киномедведь! Снимается в фильмах, знает все трюки. Растим его, как звезду. На примере Васьки мы показываем, как должен жить медведь в правильных условиях, и мы хотим открыть приют», — рассказала хозяйка животного.

Васька попал в эту семью из питомника, где медведей выращивают для зоопарков.