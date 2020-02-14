«Я не могу это смотреть»: Захарова объяснила, почему не хочет встречаться с Собчак

14.02.2020, 21:11, Новости дня

Она заявила, что не смогла посмотреть новое ток-шоу светской львицы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова была гостем радиостанции «Комсомольская правда». После часовой программы телеведущая Тина Канделаки, бравшая интервью у Захаровой, задала дипломату провокационный вопрос: пойдет ли она на программу к Ксении Собчак. Канделаки имела в виду новое ток-шоу «Док-Ток» на Первом канале, которое понравилось далеко не всем зрителям.

Захарова не стала скрывать, что предпочитает ходить на программу к интересным и умным людям, а главное к тем, кто вызывает у нее уважение. «Я не хожу к людям, которых я не уважаю, вот и все», — категорично заявила представитель МИД.

Также Захарова сказала, что не смогла посмотреть новое ток-шоу Собчак, хотя и попыталась. «Это невозможно смотреть», заключила она.

Можно предположить, что провокация со стороны телеведущей стала следствием того, что Собчак недавно сказала про тело Канделаки – «так себе».

Видео: 5 канал



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