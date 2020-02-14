Воронежских полицейских документально уличили в дорожном грабеже при этапировании обвиняемого из Санкт-Петербурга

14.02.2020, 21:11, Новости дня

Доказывающий свою невиновность в разбойном нападении Георгий Ахвледиани похудел в СИЗО на 40 килограммов

В декабре 2019 года и январе 2020 года продолжились судебные заседания по резонансному уголовному делу Георгия Ахвледиани из Санкт-Петербурга. Его обвиняют в участии в разбойном нападении на депутата Воронежской областной Думы Александра Рыбенко. Осенью прошлого года гражданская супруга обвиняемого Асият Алиева (в прошлом следователь МВД) заявила о том, что выявила многочисленные нестыковки и признаки фальсификации доказательств вины её мужа, который категорически отрицает свою причастность к преступлению против депутата. Асият утверждает, что воронежские полицейские при задержании фактически ограбили её и мужа Георгия Ахвледиани. Например, во время этапирования сотрудниками воронежской полиции Георгия Ахвледиани из Санкт-Петербурга в Воронеж 21-22 ноября 2018 года с его банковской карты, согласно выпискам, исчезли более 33 тысяч рублей, которые тратились на заправку полицейского авто «Лада-Гранта», покупку еды и т.д.

Один из главных вопросов по уголовному делу: «Неужели воронежские полицейские сами ограбили подозреваемого в грабеже Георгия Ахвледиани?» пока остался без четкого ответа со стороны официальных представителей МВД. Кроме этого сторона защиты Ахвледиани утверждает, что их подзащитный – фактически единственный кто не признал вину в разбойном нападении, единственный чья вина не доказана железными уликами и, похоже, единственный, кто до сих пор остается в СИЗО (так как сознавшихся в преступлении организатора и участников, по информации защиты Ахвледиани, уже выпустили на свободу). Также, по словам Асият Алиевой, ее супруг нуждается в серьезном лечении и как доказательство приводит факт, что он потерял в весе более 40 килограммов!

Организатор и участники банды вышли на свободу, а отрицающего вину с сомнительными уликами – держат в СИЗО

23 января 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрел апелляцию адвоката Ахвледиани об изменении меры пресечения на домашний арест. На судебном заседании по видеосвязи Ахвледиани сообщил, что страдает от астмы, а в следственном изоляторе ему не могут оказать необходимую медицинскую помощь. В Воронеже родственники сняли для него квартиру, и скрываться он не собирается, заверил Ахвледиани.

Адвокат в ходе заседания отметила, что в деле ее подзащитного остается масса белых пятен. По сути все обвинения строятся на бутылке газировки якобы с ДНК Ахвледиани, которую можно было просто принести на место преступления. При этом экспертиза была проведена с нарушениями, считает адвокат. Суд оставил меру пресечения без изменений – в СИЗО.

Ранее, 18 декабря 2019 года Воронежский облсуд принял решение оставить в СИЗО до конца марта 2020 года Георгия Ахвледиани.

Напомним, что есть множество оснований полагать, что житель Санкт-Петербурга Георгий Ахвледиани назначен воронежскими следователями «стрелочником»: жена и адвокат Ахвледиани обвиняют в грабеже (при задержании) воронежских полицейских, а само дело называют «заказным».

Месяцем раньше — 20 ноября 2019 года – судья воронежского облсуда Михаил Авдеев (отец прокурора Андрея Авдеева, попавшегося на взятке) уже рассматривал продление меры пресечения в отношении подозреваемого Ахвледиани. Адвокат просил суд отпустить своего подзащитного под домашний арест, называл адрес квартиры, которую снял в Воронеже специально для этого. Но судья пошёл навстречу следователю Денисовой, которая, среди прочего, акцентировала необходимость проведения следственных действий, для чего Ахвледиани её нужен был в СИЗО. Однако, как говорит сторона защиты, за месяц в отношении Георгия Ахвледиани никаких следственных действий не совершалось. Зато, по информации стороны защиты, были отпущены из-под ареста двое участников нападения Руслан Павлов (подписка о невыезде) и Сергей Виноградов (домашний арест). В то же время почти полтора года отрицающий вину в преступлении Георгий Ахвледиани находится в СИЗО и, по его словам, не получает необходимой медицинской помощи по своим обострившимся хроническим заболеваниям, потерял в весе более 40 кг.

Разбойное нападение на особняк воронежского депутата Рыбенко

Напомним, с чего началась данная резонансная криминальная история. В ночь с 11 на 12 октября 2018 года группа бандитов (как позже выяснилось – из других регионов, в основном – Москвы и Санкт-Петербурга) совершила налёт на особняк депутата Воронежской областной думы, исполнительного директора ООО «Эко НиваАгро» Александра Рыбенко, проживающего в Лискинском районе Воронежской области. От разбойников пострадала вся семья народного избранника – жена депутата, его сын и оказавшийся в гостях друг сына. Самого депутата Рыбенко пытали утюгом. Преступники унесли ценности на сумму около 4 миллионов рублей и оружие из коллекции депутата.

Депутат Александр Рыбенко

Спустя несколько месяцев в СМИ попала информация о задержании восьми или девяти бандитов.

Обращение в редакцию о сомнительных действиях воронежских полицейских

О том, что среди прочих был задержан бывший курсант Санкт-Петербургского университета МВД Георгий Ахвледиани «Блокнот Воронеж» сообщил только в ноябре 2019 года: в редакцию обратилась его гражданская жена Асият Алиева. Интервью с ней состоялось накануне заседания облсуда по продлению меры пресечения в отношении Георгия Ахвледиани.

Асият Алиева (в недавнем прошлом сама – следователь полиции Санкт-Петербурга) записала обращение в рамках нашей рубрики «Хочу сказать», где рассказала, как действовали воронежские оперативники при задержании её и мужа. Это случилось 21 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге по Чкаловскому проспекту до 32/2. По словам Асият, их с мужем избивали и пытали.

— Нас похитили, когда мы выходили из дома, — заявила в видеообращении Асият Алиева. – В машине моего мужа пытали, душили его пакетом, надели на него и на меня наручники. Просили меня сказать, чтобы я подтвердила нужную версию следствия, чтобы его посадить, невиновного в этом преступлении человека. Надо мной издевались, меня били. У меня есть подтверждение этих фактов документами экспертизы. Потом его этапировали в Воронеж в очень плохом состоянии, поместили в СИЗО-1, где продолжаются угрозы, если он не подтвердит версию следствия, без причин посадили в карцер. Моему мужу угрожает опасность в СИЗО-1, так как Георгий заметил, что один из сокамерников капал ему в еду какое-то белое вещество. По словам сокамерника, его попросили это сделать. Мы неоднократно обращались по этому поводу во ФСИН, но они не видят нарушений… Я сама бывший сотрудник МВД, училась в Санкт-Петербургском университете МВД, отработала в органах 7 лет. Вижу, как идет следствие, какие сфабрикованные материалы были предоставлены и до сих пор предоставляют их в суд, также суд вводят в заблуждение. Мы об этом говорим, но нас не слышат. Поэтому хочется большой огласки.

Воронежских полицейских обвинили в грабеже Георгия Ахвледиани

При изучении материалов дела нестыковки в обвинении Георгия Ахвледиани на самом деле удивляют своим количеством и разнообразием.

Начнём с того, что после первой публикации в «Блокнот Воронеж» пресс-служба регионального главка выступила с официальным сообщением, что «все факты недостоверны».

Более того, источники в силовом блоке делились инсайдерской информацией с другими СМИ (мол, чтобы воздержались от дальнейших публикаций) о том, что воронежские полицейские вообще не ездили на задержание в Санкт-Петербург. Что опровергается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 июня 2019 года, имеющимся в распоряжении редакции.

Лейтенант юстиции Токарев опросил всех оперуполномоченных, названных Асият Алиевой и установил, что они, конечно, никого не били. Но, во-первых, задержание в Санкт-Петербурге имело место. А, во-вторых, всплывает ряд любопытных подробностей. Оперативники показывают, что Георгий Ахвледиани сам расплачивался в дороге за еду, которую, судя по тратам с банковской карты, поглощал в неимоверных количествах.

Адвокат Ахвледиани обратилась с заявлением в Генпрокуратуру, так как Асият Алиева утверждает, что её мужа могли ограбить воронежские полицейские во время транзита Санкт-Петербург — Воронеж. Угрожая смертью в лесу, у него выяснили ПИН-код банковской карты на имя Георгия Ахвледиани и использовали её для оплаты заправки бензина на АЗС «ТНК» служебного автомобиля марки «Лада-Гранта». Также снимали наличные, приобретали еду, заправляли бензин с банковской карты Ахвледиани во время поездки 21-22 ноября 2018 года (как утверждает Асият, это списания в пунктах 2, 4-9) на общую сумму 33 тысячи 923 рубля. Помимо зафиксированных трат адвокат Ахвледиани и Асият Алиева указывают на пропажу 50 тысяч рублей из её машины и ещё 45 тысяч рублей из куртки Георгия. Всего: 128 тысяч 923 рубля.

Признаки фальсификации документов

Также адвокат Георгия Ахвледиани Сакинат Расулова написала в Воронежскую областную прокуратуру жалобу о вероятных признаках фальсификации объяснения подозреваемого в части его заявления о похищении воронежскими полицейскими в Санкт-Петербурге.

В этом объяснении налицо полное отсутствие логики. Слово адвокату Расуловой:

— Указывается, что якобы мой подзащитный, поясняя, что никакого преступления не совершал, просит разобраться в том, кто его арестовал, задержал и за что, но при этом сразу же уточняет, что его никто не похищал… И снова уточняет, что его никто не похищал, а люди, забравшие его из дома были сотрудниками полиции.

Ссылаясь на показания подзащитного, адвокат сообщает, что «Ахвледиани не подписывал лично данный документ, в связи с чем по инициативе стороны защиты было проведено исследование копии данного «Объяснения» в ООО «Межрегиональный центр экспертиз «Северо-Запад», находящемся в г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.17, Лит. И., о чем было вынесено заключение специалиста № 28310-О-Э-ПЧ-Н от 11.11.2019г.»

В выводах специалист указывает на то, что «подпись от имени Ахвледиани Г.М., изображение которой имеется в нижней части третьего листа «Объяснения» выполнена не самим Ахвледиани Г.М., образцы подписей которого представлены для сравнительного исследования, а выполнены иным лицом с подражанием личным подписям Ахвледиани Г.М.»

То есть, помимо удивительных трат с банковской карты на питание и заправку топливом служебного полицейского автомобиля в деле добавляется экспертиза о фальсификации подписи обвиняемого Георгия Ахвледиани. Возникают резонные вопросы: кто снимал деньги с банковской карты и заправлял полицейский автомобиль? Кто сфальсифицировал подпись обвиняемого Георгия Ахвледиани в материалах уголовного дела?

Прежние судимости Георгия Ахвледиани стали едва ли не главным обвинением

Судя по материалам судебных процессов, можно сделать вывод, что главное обвинение, которое прозвучало в адрес Георгия Ахвледиани в Воронежском облсуде (на это напирали и прокурор, и следователь, требуя оставить подозреваемого в СИЗО) — это то, что Георгий ранее был судим. Любопытно, что, например, в судебных процессах США как правило не исследуется обстоятельства, связанные с прежними судимостями. То есть обвиняемый отвечает только за исследуемоем в суде преступление, а не отвечает за деяния по бывшим судимостям. Однако, в воронежском облсуде бывшие судимости Ахвледиани стали едва ли не главным доказательством его вины и небоходимости оставить его в СИЗО (которое покинули некоторые участники банды).

Воронежскому судье Михаилу Авдееву Георгий сам рассказал, как стал судимым. По его словам, будучи курсантом университета МВД, он ввязался в конфликт с наркодилерами в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сильно поколотил того, кто «подсадил на наркотики моего друга». Затем всячески препятствовал наркодилерам и тем самым, по его словам, перешёл дорогу коррумпированным сотрудникам полиции, «крышевавшим» данный преступный бизнес. Так появился первый срок, затем и другие. На момент задержания Георгий находился под надзором полиции Санкт-Петербурга как недавно освободившийся из мест заключения.

Главная улика обвинения – совпадение образцов ДНК из лаборатории, где нет оборудования для ДНК-тестов

Прошлые судимости Ахвледиани обернулось для него роковым образом. Потому что главная улика против Георгия Ахвледиани — это якобы обнаруженные образцы его ДНК на месте разбойного нападения на депутата Рыбенко. Речь идёт о следах (видимо, слюны) на одной из бутылок из-под «Пепси», которые, по версии следствия, преступники оставили в доме депутата. Однако всё не так просто.

Согласно справке ГУ МВД по Воронежской области о результатах проверки объекта по федеральной базе генетической идентификации (ФБДГИ) «Ксенон-2», «установлено совпадение с генетическим профилем Ахвледиани Георгия Мапучаровича, 1985 г.р., (ИКЛ № 6584-411-16), выделенного в ходе производства исследования №6584-ол от 07.11.2016 г., проведённого в ЭКЦ УМВД России по Архангельской области в рамках обязательной геномной регистрации. Иными словами лискинскому следователю сообщается — на бутылке в доме Рыбенко нашли генетический след, пробили по ФБДГИ «Ксенон-2», где среди прочих содержался образец Ахвледиани, отобранный в 2016 году в архангельской лаборатории и – вот он разбойник изобличён. Спустя месяц Георгий Ахвледиани и был задержан.

Но его адвокат сделал запрос и в мае 2019 года получил ответ из УМВД России по Архангельской области, что в ЭКЦ УМВД России по Архангельской области «отсутствует лаборатория ДНК-анализа, исследования ДНК не проводятся». Нонсенс.

Более того — начальник ЭКЦ Олег Владимирович Плешаков официально сообщил, что сведения о том, «когда были произведены заборы биоматериала Георгия Ахвледиани» отсутствуют.

Значит, из официальной переписки следует, что главное доказательство причастности Ахвледиани к разбойному грабежу (тест ДНК) весьма сомнительно.

Любопытно отреагировал на этот факт в Воронежском облсуде представитель областной прокуратуры:

— Какая разница, есть ли лаборатория ДНК-анализа в Архангельской области или нет, ведь когда подсудимого задержали, у него взяли ДНК и оно совпало с тем, что обнаружили на месте преступления…

Здесь также следует отметить, что один из адвокатов Ахвледиани опросила под роспись свидетелей в Санкт-Петербурге, предупредив их об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. И «Блокнот Воронеж» располагает протоколами опроса троих свидетелей, встречавшихся с Георгием вечером 11 октября – то есть, в тот момент, когда в Лискинском районе Воронежской области пытали депутата Александра Рыбенко.

Так знакомый подсудимого пристав-исполнитель УФССП РФ Артак Замашкин указал, что встретился с Георгием около 22 часов в кафе (семейный бизнес Авхледиани) на улице Союза-Печатников в Санкт-Петербурге и разговаривал о праздновании дня рождения сестры. Также пристав Замашкин видел, как Георгий что-то обсуждал с поваром кафе, чьи показания тоже имеются у адвоката.

18 декабря новый адвокат Георгия Ахвледиани обо всё этом (задержании в Питере, избиения при этапировании в Воронеж, о подделанном «объяснении», сомнительном доказательстве ДНК-анализа, а также о давлении на его подзащитного в СИЗО-1) рассказал судье Михаилу Авдееву. И просил отпустить Георгия хотя бы встретить Новый год под домашним арестом.

Однако судья Авдеев предпочёл прислушаться к прокурору, который, как и месяц назад повторил как мантру, что «доводы защиты об оценке доказательств, как и доводы об оценке обстоятельств задержания, не могут рассматриваться на данной стадии».

И Георгия Ахвледиани оставили под стражей до марта 2019 года.

Напомним, по информации стороны защиты, двух организаторов разбойного нападения недавно выпустили из СИЗО. Это Руслан Викторович Павлов, 1979 года рождения (отпущен под подписку). И Сергей Олегович Виноградов, 1990 года рождения (отпущен под домашний арест).

Резонансное дело и резонные вопросы к правоохранительным органам

Возникают резонные вопросы и к качеству следствия, и к действиям воронежских полицейских.

1. Списание с банковских карт Ахвледиани 21-22 ноября 2018 года и его показания указывают на вероятное хищение (или грабеж) его денежных средств со стороны воронежских полицейских. Неужели правоохранители ограбили подозреваемого в грабеже, чья вина еще не доказана? Как проводилась проверка по заявлению о пропаже денег? И как в ней объяснили списания денежных средств с карты Ахвледиани в дни и по маршруту его этапирования из Санкт-Петербурга в Воронеж?

2. Основное доказательство, на которое ссылается гособвинения – ДНК-экспертиза, якобы проведенная ЭКЦ УМВД России по Архангельской области. Однако, в ответе адвокату Расуловой сообщается, что в ЭКЦ УМВД России по Архангельской области сообщает, что у них «отсутствует лаборатория ДНК-анализа, исследования ДНК не проводятся». Как такое возможно?

Жена обвиняемого Асият Алиева утверждает, что следователь воронежского Следственного комитета Токарев в своих разговорах настоятельно рекомендовал Георгию Ахвледиани не писать заявление о грабеже со стороны воронежских полицейских во время этапирования по маршруту Санкт-Петербург – Воронеж. Если такой разговор действительно имел место, то это можно считать еще одним признаком попытки скрыть вероятное преступление.

Отметим, что 25 декабря 2019 года президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Воронежской области – начальника главного следственного управления генерал-майор юстиции Вячеслава Воронцова.

Может быть, новый начальник следствия взглянет непредвзято на все обстоятельства этой запутанной истории?

«Блокнот» готов опубликовать мнение всех упомянутых сторон.

P.S. Как сообщила Асият Алиева, её гражданского мужа Георгия Ахвледиани поместили в карцер на 15 суток, всячески провоцируют и настойчиво уговаривают взять на себя вину в разбойном нападении на депутата Рыбенко. По словам Асият, ситуация со здоровьем ухудшается, Георгий в СИЗО потерял в весе более 40 кг, однако, как утверждает Алиева, на жалобы о состоянии здоровья никак не реагируют и предлагают сначала взять вину на себя, а затем обещают, что будет оказана медицинская помощь.

— Еще хочу обратить внимание, — говорит Асият Алиева. – После пыток и грабежа во время этапирования из Санкт-Петербурга в Воронеж Георгия не приняли в воронежский ИВС и СИЗО-1, так как он был избит, у него были на теле следы от электрошока, следы удушья и от ударов молотком. Он не мог стоять и ходить. Тогда Георгия «спрятали» в СИЗО-3 на спецблок № 60, хотя камера предназначена для спецконтингента, которые едут транзитом через Воронеж. Для того, чтобы его еле живого приняли в СИЗО-3, говорят, вызвали сотрудника, у которого не было смены и он «закрыл глаза» на состояние Георгия Ахвледиани после пыток и оформил его в СИЗО-3.