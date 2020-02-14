Послал всех в «Ж…» — российский учитель прочитал школьникам стихи Есенина и остался без работы

14.02.2020, 21:11, Новости дня

Педагога уволили за то, что он озвучил стихотворение «Исповедь хулигана».

В Санкт-Петербурге уволили учителя школы №545 в Сестрорецке Алексея Никитина за то, что он прочитал ученикам стихотворение русского поэта Сергея Есенина «Исповедь хулигана».

Как Никитин рассказал изданию «Бумага», он прочитал школьникам стихотворение, в котором есть слово «задница» («Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь!»), прокомментировав его словом «жопа». Кто-то из учеников записал выступление учителя на видео и показал руководству школы.

В разговоре с «Пятым каналом» учитель подтвердил, что «использовал артистичное выражение со словом на букву «Ж»». Директор школы Елена Латугина сказала, что Никитин «кривлялся» и «послал всех в «Ж», продемонстрировал это все».

Кроме слова «задница», в стихотворении «Исповедь хулигана» есть строки «Мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать». Комментировал ли их учитель, не уточняется.

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