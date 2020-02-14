Российский губернатор пожелал всем семьям войны

14.02.2020, 21:11, Новости дня

Перед его речью ветеранам показали презентацию о вкладе региона в Победу с ошибками.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы в спорткомплексе «Оренбуржье» оговорился и пожелал каждой российской семье войны. Более того, перед его речью ветеранам показали презентацию о вкладе региона в Победу с ошибками.

«Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война», — заявил губернатор на открытии концерта. В продемонстрированном зрителям ролике ошибочно была указана дата 40 августа 1941 года и допущена грамматическая ошибка в слове «пенициллин».

В правительстве Оренбургской области сообщили, что на концерте была показана черновая версия видео. Она же была выложена в соцсетях губернатора и вскоре удалена из-за возмущения пользователей сети. Допущенные ошибки в правительстве региона объяснили тем, что ролик был подготовлен силами пресс-службы без выделения дополнительных средств из бюджета.

В правительстве также принесли извинения и обещали представить видео с исправленными ошибками в ближайшее время. Высказывание губернатора в пресс-службе комментировать не стали.

По данным издания, концерт посетили более 3,5 тысячи человек, среди которых — ветераны, труженики тыла, дети войны, чиновники, духовенство, общественные деятели, жители города и журналисты. Прямую трансляцию с мероприятия вел «ОРТ-Планета», однако впоследствии ролик был удален из аккаунта телеканала на YouTube.

Ранее стало известно, что в Башкирии 97-летний ветеран Великой Отечественной войны живет в доме, в котором нет ни туалета, ни водопровода.



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