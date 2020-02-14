Мужчина покончил с собой у входа в психбольницу, куда его привезли родственники

14.02.2020, 21:06, Новости дня

Мужчина совершил суицид на территории краевой психиатрической больницы в городе Ставрополе.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сообщается, что погибший был доставлен в больницу родственниками, которые опасались за его жизнь из-за предыдущих попыток. Однако им не удалось за ним уследить – происшествие случилось перед входом в учреждение.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты Следственного комитета, устанавливая картину случившегося.

Сотрудники и пациенты больницы не пострадали.



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