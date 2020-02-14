В России в результате жесткой посадки вертолета погибли два человека

14.02.2020, 21:06, Новости дня

14 февраля примерно в полукилометре от аэропорта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе РФ совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, при этом погибли командир экипажа и бортмеханик. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего на борту находились три члены экипажа и семь пассажиров – сотрудники компании «Газпромнефть». Пассажиры не пострадали.

Источник агентства рассказал, что при посадке в условиях снежной бури вертолет сломал все лопасти и перевернулся.

В Следственном комитете России «Интерфаксу» отметили, что основными версиями крушения Ми-8 считаются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

По данным следствия, вертолет авиакомпании «Скол» прилетел на полуостров Ямал с Гыданского полуострова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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