В России в результате жесткой посадки вертолета погибли два человека

14.02.2020, 21:06, Новости дня
14 февраля примерно в полукилометре от аэропорта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе РФ совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, при этом погибли командир экипажа и бортмеханик. Об этом сообщает «Интерфакс».
Всего на борту находились три члены экипажа и семь пассажиров – сотрудники компании «Газпромнефть». Пассажиры не пострадали.
Источник агентства рассказал, что при посадке в условиях снежной бури вертолет сломал все лопасти и перевернулся.
В Следственном комитете России «Интерфаксу» отметили, что основными версиями крушения Ми-8 считаются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.
По данным следствия, вертолет авиакомпании «Скол» прилетел на полуостров Ямал с Гыданского полуострова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет