ЦИК начал подготовку к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

14.02.2020, 21:06, Новости дня

Подготовку к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию организует Центризбирком. Такую задачу поставил перед ним Владимир Путин: распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации. Что касается самих поправок, то комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил продлить срок их приема до 2 марта. Решение принято после встречи президента с готовящей поправки рабочей группой.

Проведением общероссийского голосования будет заниматься ЦИК, распоряжение об этом, как и обещал, подписал 14 февраля президент. А юридическим сопровождением — Совет Федерации, где прошло специальное заседание по этому поводу.

"После того, как закон будет принят в парламенте, он поступит на подпись президенту. Президент подпишет этот закон, что запустит действие второй статьи, где будет описана вся процедура голосования. И во второй же статье будет сказано, что сами поправки к содержанию первой статьи закона вступают в силу после того, как пройдет общероссийское голосование. В зависимости от результатов этого голосования", — пояснил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас.

Стараются учесть все тонкости, ведь это и их самих напрямую касается. Верхняя палата парламента, по замыслу, будет реформирована.

Предлагается почти вдвое увеличить количество сенаторов, которых назначает президент. До сих пор он, кстати, этим своим правом еще ни разу не воспользовался. Но самое важное: некоторые смогут занимать эту должность пожизненно. И это должны быть знаковые для российского общества фигуры.

"Если в Совете Федерации появятся сенаторы с пожизненным статусом в лице бывших президентов Российской Федерации, думаю, что все члены Совета Федерации и субъектов федерации, которые мы представляем, будут только довольны. Потому что вес и авторитет Совета Федерации от участия бывших президентов, конечно, только возрастут", — уверен первый зампред верхней палаты российского парламента Николай Федоров.

Мнение Владимира Путина по многим принципиальным вопросам рабочая группа выяснила еще13 февраля. Вот, что он ответил на предложение депутата Баталиной — закрепить в Конституции понятие семьи, как союза мужчины и женщины.

"Семья, вы сказали, это союз мужчины и женщины. А, если это неполная семья? Что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Значит, давайте так: брак — это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому, — поправил Баталину глава российского государства. — Но сама по себе идея правильная. И должна быть поддержана. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать. Что касается "родителя номер 1", "родителя номер 2". Я уже как-то публично говорил и повторю еще раз. Пока я президент, у нас не будете "родителя 1". Будет папа и мама".

И это высказывание в зарубежной прессе вызвало самый сильный резонанс.

"Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что брак должен быть исключительно гетеросексуальным союзом", — пишет Daily Mail.

"Российский лидер подтвердил свое решительное осуждение однополых родителей", — добавляет The New York Times.

Но зато слова вызвали одобрение в российских регионах.

Поправки к российской конституции только обсуждаются, а за всеми инициативами во всем мире внимательно следят. Тем более, если они так или иначе касаются международной политики.

"В иностранной прессе проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что, пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется, прекрасная формулировка, — "окно возможностей". Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду, — выступил на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции РФ ее член Владимир Машков. — Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно".

"У нас переговоры, тем не менее, проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, — добавил тут же Владимир Путин. — Но идея сама по себе мне нравится. Так что давайте юристам поручим и попросим их сформулировать это должным образом".

И вот уже отклик из Сахалинской области, куда входят и все Курильские острова.

"Я только что был на Курильских островах с рабочим визитом. Мы там строим дороги, школы, спортивные залы, предприятия по переработке рыбы. То есть там кипит жизнь, там большие планы. Никто из этих людей не хочет отдавать российскую землю, я еще раз подтверждаю это. Я хочу поблагодарить Владимира Машкова за эту инициативу, ждем его в гости на Сахалин и Курилы, встретим его, как родного человека. Он своими глазами увидит красоты российской земли на Дальнем Востоке", — пригласил актера Машкова в гости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

От Кунашира до Японии — тридцать километров через узкий пролив, а до Москвы — больше семи тысяч. Но острова были и останутся российскими. Если люди проголосуют, то об этом будет упомянуто и в Конституции.

"Люди должны напрямую принять участие в этом решении. И для меня важно, не как там, в каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит. И чтобы именно граждане РФ были авторами этих поправок в Основной закон. Вот что важно, — подчеркивает президент Путин. — А как вы там пропишите, куда что поставите, где там какой указ подписать, это уже дело техники. Но по сути важно, чтобы именно граждане РФ, придя не голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут".

Процедура должна сыграть решающую роль — президент уже не раз это подчеркивал. ЦИК уже включился в работу.

Предстоит разработать информационные материалы, различные формы, поскольку сам бюллетень будет максимально простой, но поправок довольно много. И когда законодатель уже окончательно определится, мы их должны будем сделать в виде брошюры и довести до каждого гражданина России.

Уже определено, что пройдет голосование обязательно в будний день, который ради этого сделают выходным.