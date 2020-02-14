Украина не согласна с планом «12 шагов», который предложили в Мюнхене

14.02.2020, 21:06, Новости дня

Министерство иностранных дел заявило о несогласии с состоящим из 12 шагов планом примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и российского совета по международным делам, который был представлен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. 

Об этом в МИД сообщили «Европейской правде» 14 февраля. 

«12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» – это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства», – заявили в МИД. 

Этот план не является официальным предложением, которое Украина должна рассматривать, отметили в ведомстве. 

В министерстве подчеркнули, что организаторы Мюнхенской конференции по безопасности после критики в адрес обнародованного плана снизили его статус.

«По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом Конференции. Текст документа был удален с официального сайта конференции», – добавили в МИД. 

14 февраля в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

В тот же день 24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович заявили, что план «12 шагов» для Украины повторяет тезисы Кремля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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