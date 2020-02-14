В Забайкалье выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая

14.02.2020, 21:05, Разное

Жену и дочь гражданина Китая Вана Юньбиня, переболевшего коронавирусом, выписали из стационара в Чите. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

У родных заразившегося не обнаружили COVID-19, но врачи продолжали наблюдать за их состоянием. Ребенку назначали терапию от ОРВИ, последние анализы на коронавирус также показали отрицательный результат. Гражданина Китая выписали из больницы 12 февраля, ранее тюменскую клинику покинула еще одна перенесшая коронавирус пациентка. Других случаев заражения в РФ не зафиксировано.

По последним данным, число жертв COVID-19 превышает 1,4 тысячи человек, в Китае заболели почти 64 тысячи человек. Вылечить коронавирус удалось у более чем семи тысяч пациентов. По словам китайских врачей, эффективным способом лечения стало переливание плазмы крови от идущих на поправку доноров, поскольку у них уже выработались антитела.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини предполагает, что заражение коронавирусом может грозить минимум трети населения планеты. Вирусолог отмечает, что карантин может только замедлить, но не остановить распространение заболевания.

Источник: Новая газета



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