Эксперты составили список продуктов, помогающих организму человека бороться с изжогой

14.02.2020, 21:04, Разное

Специалисты назвали продукты, помогающие человеку бороться с последствиями изжоги. Список состоит из цельнозернового хлеба, овсяной каши, бурого риса, постного мяса, картофеля, яичных белков и зеленых овощей.
Стоит отметить, что дискомфорт или жжение за грудиной возникает из-за острой пищи, апельсинов и мандаринов, томатов, мяты, лука, шоколада, алкогольных напитков, а также кофе. Симптом может быть преодолен благодаря дыням и бананами, так как в них содержится большое количество калия, нейтрализующего кислоту. Добавив в рацион овсяную кашу уменьшается кислотность благодаря значительному содержанию в продукте пищевых волокон. Цельнозерновой хлеб и рис выделяются обилием клетчатки, которая избавляет от ощущения жжения.

Необходимо обратить внимание и на зелёные овощи, а вот приготовление постного мяса лучше осуществлять на гриле или на пару. Мясные блюда можно разбавить картофелем – овощ содержит большое количество кальция и калия, благодаря которым и можно справиться с неприятным симптомом. Что касается рыбы, то она должна быть не жареной – лучше запечь её в духовке, добавляя легкие соусы. От изжоги можно избавиться с помощью имбиря, петрушки и алоэ, подытожили ученые.



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