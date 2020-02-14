«Жади» из «Клона» Джованна Антонелли представила фанатам14-летнего сына Пьетро

14.02.2020, 21:04, Разное

Бразильская киноактриса и фотомодель Джованна Антонелли, сыгравшая Жади в сериале «Клон», на странице в Instagram показала 14-летнего сына Пьетро. Мальчик родился в браке артистки с коллегой Мурилу Бенисиу, прославившимся благодаря роли Лукаса в той же «мыльной опере».

Отношения между Джованной Антонелли и Мурилу Бенисиу завязались во время съёмок «Клона» и, вероятно, именно чувства между актёрами в реальной жизни помогли им настолько убедительно показать любовь между экранными персонажами – Жади и Лукасом. По окончании работы в проекте пара оформила официальный брак, а 14 лет назад у супругов родился первенец – сын Пьетро. Однако вскоре после появления на свет мальчика актёры расстались, и сын остался жить с матерью, но много времени проводит и вместе с отцом.

Джованна Антонелли в соцсети иногда показывает подрастающего сына. Пьетро много времени проводит с друзьями и в путешествиях, увлекается сёрфингом и катанием на скейтборде, очень любит пляжный отдых. Многие фолловеры уверены, что наследник пойдёт по стопам звездных родителей и получит известность в кино, во всяком случае внешние данные для этого у него точно присутствуют.