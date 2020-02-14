Мнение: Батьку склоняют к любви

14.02.2020, 20:56, Разное

Забавно все же наблюдать, как наша кампания ополоумевших гопников, засевшая в Кремле, пытается выкручивать руки белорусскому «бацке». Понятно, что максимум, чего они добьются — обеспечат давно надоевшему белорусам «бацке» небывалый патриотический подъем в его стране, на волне которого он со свистом (и для разнообразия честно) выиграет свои очередные президентские выборы, неизвестно какие по счету, восьмые или десятые.

Блин, ну что ж за клоуны, а? Разберем чуть подробнее их ключевую ошибку. Итак — ради чего они начали свой непристойный спектакль? Вестимо, из-за чего: как все жлобы — «из экономии». Они посчитали, что Белоруссия как-то все ж неправильно «интегрируется» с Россией: денег в виде всевозможных скидок и преференций берет много, а подчиняется слабо, на «полноценную интеграцию» (то есть на поглощение Россией) идти отказывается, вон, даже Крым российским не признала!

Дурням невдомек, что ЛЮБАЯ интеграция с РФ в ее нынешнем виде и может быть только такой: условной, сквозь зубы, с фигой в кармане. Дело ведь тут не в Лукашенко. Проблема основная — что весь «союз» изначально был задуман — и осуществлялся — как чисто «покупной». Россия башляет, Белоруссия изображает. ВСЁ.

Это как вы нанимаете маляра, чтобы он вам стены покрасил, а потом вдруг заявляете, что он ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ должен вам еще и сексуальные услуги оказывать. Естественно, что мало какой маляр на такое согласится (если он не соответствующей ориентации, да и то…) Лукашенко, во всяком случае, точно не такой — и об этом, честно говоря, за предыдущие 20 лет можно было бы ДОГАДАТЬСЯ.

Можно — но, видимо, не клоунам из-за зубцов. Они удумали, что платить отныне белорусам можно меньше, а «зато» сдать белорусского фюрера в гарем. А ведь реальность — она, увы, другая. Реальность вообще печальная: уже то, что РФ вынуждена приплачивать — и неслабо — за то, чтобы с ней вообще имели дело — говорит о многом.

Главная беда РФ — что она непривлекательна. Какой дурак добровольно пойдет с нашей страной на «интеграцию»? Свободы здесь нет, науки нет, правосудие вообще не ночевало, ни в одном виде деятельности, кроме выкачивания горючих веществ из-под земли, мы не преуспели… Вы скажете, что и Белоруссия (как и Украина) тоже не особо замечены в выдающихся достижениях хотя бы в чем-либо; верно. Но «интегрироваться»-то им с нами зачем? Как говорят в таких случаях в народе — «нищету плодить». Понятно, что если и присоединяться к кому-то малой стране — ей хочется к кому-то большому, сильному и, главное, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМУ.

А Россия и у своих-то вызывает, мягко говоря, большой скепсис. Дружить с теми, кого их министр емко обозначал как ДБ, можно только за деньги. Но и то — при условии, чтобы «близко не приближаться». Как в «бароне Мюнхгаузене»: «Сразу после свадьбы мы отправились в годичное свадебное путешествие — я в Турцию, она в Испанию — и это был самый счастливый год в нашей семейной жизни!»

Нам бы для начала в своей стране что-то исправить (я не имею в виду нынешний бесстыдный фарс с Конституцией). А иначе сейчас с Белоруссией получится ровно так же, как в 2013-14 с Украиной: «пережали». Вместо того, чтобы дальше покорно платить и утираться, захотели «любви».

Да не будет вам никакой любви, уроды. Money can’t buy you love.