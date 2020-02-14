Угрожал убить директора: в Сыктывкаре задержали школьника

14.02.2020, 20:54, Разное

В Сыктывкаре полицейские задержали 13-летнего учащегося, который угрожал убить директора. Мальчик также обещал жестоко расправиться со всеми остальными в школе, сообщает телеграм-канал Mash.

Как удалось выяснить журналистам, ребенок пугал угрозами окружающих с первого класса. По словам педагогов, с каждым годом ситуация становилась хуже, и недавно его перевели на домашнее обучение. Однако это не остановило подростка, и он продолжал приходить в учебное заведение. В итоге сотрудники школы решили обратиться за помощью к правоохранительным органам, передает «Царьград».



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