Скандалы: «Ведомости» возглавит специалист по связям с общественностью?

14.02.2020, 20:47, Разное

На место главного редактора Ильи Булавинова прочат основателя пиар-агентства «Прогресс»

В газете «Ведомости», одном из главных деловых изданий в России, может смениться главный редактор. Илья Булавинов может уйти из газеты, на его место прочат основателя пиар-агентства «Прогресс» Дмитрия Солопова. И хотя член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев поспешил предположить, что новость — розыгрыш, знакомый Солопова уверен, что у того уже состоялся разговор с «истинными интересантами» издания.

Газету «Ведомости» могут покинуть ее главный редактор Илья Булавинов и шеф-редактор сайта vedomosti.ru Максим Товкайло, написал телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» и подтвердил источник Forbes в издании. Решение Товкайло не связано со сменой владельца, о которой недавно писали СМИ, говорит собеседник Forbes. «Товкайло считает свою работу в должности руководителя сайта завершенной», — рассказывает он, добавляя, что о новом владельце руководящему составу «Ведомостей» объявили полтора года назад, при этом на статусе бывшего акционера издания Демьяна Кудрявцева это никак не сказалось — он продолжил управлять активом.

Илья Булавинов заявил Forbes, что в апреле прошлого года «согласился продлить контракт на год под решение определенных задач, об этом было объявлено редакции». «Никаких изменений с тех пор не произошло, — утверждает Илья Булавинов. — Это не значит, что мне не предложат продлить его снова. Это не значит, что я его не продлю снова. Это также не значит, что я его обязательно продлю. В любом случае я работаю по действующему контракту до конца апреля».

Новым главредом «Ведомостей», по данным «Беспощадного пиарщика», может стать медиаменеджер и журналист Дмитрий Солопов. «Я всегда рассматриваю такие предложения», — сказал Солопов Forbes. Кудрявцев написал на своей странице в Facebook, что Солопов стал жертвой пранка: «Так как он больше года меня не видел и не слышал, ему легко было ошибиться. Я уверен, что Дима был бы прекрасным редактором какого-либо СМИ, как и был — «Коммерсантъ FM», например, просто это СМИ не «Ведомости». Акционер «Ведомостей» Владимир Воронов сказал Forbes, что не делал никому никаких предложений. Генеральный директор издания Глеб Прозоров отказался от комментариев.

Знакомый Солопова рассказал Forbes, что тот действительно обсуждал возможность занять должность главного редактора «Ведомостей», но не с действующими акционерами, а с «истинными интересантами», а сама беседа носила «политический характер».

Новость за новостью

Неделю назад член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев в интервью телеканалу RTVi сообщил, что владельцем «Ведомостей» является семья бизнесмена Владимира Воронова. При этом она владеет активом «уже больше года, может быть, два». До этого момента «Ведомостями» владела семья Кудрявцева.

Основатель коммуникационного агентства Progress Дмитрий Солопов знаком с бизнесом «Ведомостей». Вместе с партнерами Солопов получил права на продажу рекламы на сайте «Ведомостей» на кипрскую аудиторию, писал «Коммерсантъ» в мае 2017 года. Но больше Солопов известен на рынке как менеджер в радиобизнесе. В 2009 году он был главным редактором радиостанции Business FM, а также креативным директором группы «Объединенные медиа», которую он покинул, когда компанию приобрели структуры владельца НЛМК Владимира Лисина, писал ранее Forbes. В том же году он стал главным редактором радиостанции «Коммерсантъ FM», которую покинул в 2012 году. Позднее он стал гендиректором рекламного синдиката «Идальго». Он также является основателем коммуникационного агентства «Прогресс».

Управляющий директор компании Mysearch Мария Янковская допускает, что Солопов получил неформализованное предложение возглавить газету. «Скорее всего, ему [Дмитрию Солопову] поступило такое предложение. Но, судя по всему, оно еще не формализовано. А может быть, те, кто сделал предложение, передумали, а Дмитрий все еще считает себя кандидатом на эту позицию», — считает Янковская.

Итоги трех лет

Илья Булавинов возглавил «Ведомости» в марте 2017 года, он пришел вместо Татьяны Лысовой. С 1993 по 2013 год Булавинов работал в ИД «Коммерсантъ», где стал первым заместителем главного редактора, а также курировал создание «Коммерсантъ-ТВ» и радиостанции «Коммерсантъ FM». Позднее Булавинов возглавлял сайты «РИА Новости» и «Первого канала».

Максим Товкайло стал шеф-редактором «Ведомостей» в августе 2017 года. До этого он работал ведущим телеканала «Дождь», заместителем главного редактора РБК, а еще раньше работал в изданиях «Газета» и «Ведомости», был шеф-редактором сайта журнала Forbes,

По итогам 2019 года газета «Ведомости» занимала четвертое место в топ-10 самых цитируемых газет другими СМИ, свидетельствуют данные «Медиалогии». Первые три места в рейтинге заняли «Известия», «Коммерсантъ» и «Российская газета», а на пятом была «Комсомольская правда». В 2017-2018 годах «Ведомости» занимали третью строчку в рейтинге наиболее цитируемых газет, уступая по индексу цитируемости «Коммерсанту» и «Известиям». Сетевое издание Vedomosti.ru по итогам 2019 года сохранило восьмое место в топ-10 самых цитируемых газет в соцсетях. В 2017 году сайт «Ведомостей» занимал пятую строчку в рейтинге наиболее цитируемых газет в соцмедиа.

Аудитория одного номера «Ведомостей» в мае-октябре 2017 года составляла 132,4 тыс. человек, из которых 99,5 тыс. приходилось на Москву (данные Mediascope). В мае-октябре 2019 года аудитория одного номера газеты выросла до 192,3 тыс. человек по всей России и до 142,9 тыс. человек по Москве.

В декабре 2017 года на сайте Vedomosti.ru было 8,8 млн посетителей, в декабре 2018 года — 7,6 млн, а в декабре 2019 года — 9,6 млн, свидетельствуют данные Liveinternet.

В конце прошлого года гендиректор АО «Бизнес Ньюс медиа» Глеб Прозоров в интервью журналисту Ивану Сурвилло рассказывал, что у «Ведомостей» в рознице газет продается мало, это «ничтожные» цифры, «львиная доля» тиража газеты распространяется через авиакомпании, гостиницы, рестораны. Гораздо выгоднее инвестировать в электронных подписчиков, сейчас их около тридцати трех тысяч. По его словам, «этого не хватает», «нужно иметь не десятки тысяч подписчиков, а сотни тысяч».

Кристина Жукова