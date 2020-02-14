Защищать свою гражданскую и политическую позицию 73,5% украинцев готовы в форме выборов – опрос

14.02.2020, 20:42, Новости дня

Большинство украинцев готовы защищать свою гражданскую и политическую позицию в форме участия в выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале центром «Социс».

Такой вариант выбрали 73,5% респондентов.

К «подписанию разного рода петиций и обращений граждан» готовы 32,1%.

«Участие в акциях протеста» выбрали 13% опрошенных.

Оружие в руки готовы взять 4,6%, в акциях гражданского неповиновения, «Майдане» – 3,4%, вступить в оппозиционную партию готовы 3,2%.

Остальные варианты назвали меньше 0,2% респондентов.

Ни один из предложенных вариантов не выбрали 9,7%, отказались отвечать 1,7% опрошенных.

Инфографика: socis.kiev.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.