Мнение: О шокирующей правде про тех, кто платит на первом свидании

14.02.2020, 20:38, Разное

Вот, скажем, знакомятся двое в Тиндере. Лёгкий флирт в сообщениях, обмен контактами, согласие пойти в уютное место попить кофе, детали можно опустить. И вот настаёт этот неловкий момент, когда первое свидание подходит к логичному финалу, и официант приносит счёт.

О, что тут начинается… Особенно в душе у #женщины.

Вот на стол легла эта маленькая папка с перечнем съеденного и финальной суммой. Что делать дальше? Ждать каких-то действий от кавалера? А если он медлит, тянет время? Предложить ли первой разделить счёт пополам? Или всё равно дождаться инициативы от него? А если от предложит то же самое, это что – ему что-то не понравилось, или он придерживается современных взглядов на гендерное равноправие? А если всё же готовится платить, надо ли предлагать ему свою половину оплаты?

И ещё легион различных смутных обрывков мыслей роится в это время в женской голове.

Правда, тут и мужчине совсем не так легко, как может показаться. Да, гендерные стереотипы говорят, что платить должен он, без вопросов. Но #современность вносит в них зёрна сомнений. Ведь многие уже сочтут подобную щедрость едва ли не сексизмом или даже мужским шовинизмом, уязвляющим женщину в самую суть. А если подождать с инициативой или даже деликатно намекнуть на раздельный счёт, не будет ли это воспринято как слабость, недостойная рыцаря?

Нет, раньше, безусловно было проще. За мужчиной – инициатива, за женщиной – согласие. Мужчина платит, и вариантов быть не может. Теперь же – и в первую очередь женщины – ставят эту традицию под сомнение. Да и #мужчины уже тоже.

Вот что говорят про эту традицию самые современные представительницы прекрасного пола.

Традиция «за всё платит кавалер» восходит к давно ушедшей эпохе, когда мужчины были единственными кормильцами, а женщины сидели дома, ухаживая за детьми. Тот, кто платил на свидании, показывал, что он – «добытчик». И это поддерживало модель романтических отношений как транзакционных – обмен денег и защиты на секс и потомство. В такой модели мужчина был «охотником», а женщина – «призом». И так было веками…

Но сегодня женщины, как правило, не сидят дома. Они зарабатывают не меньше мужчин. Их карьерные успехи ничуть не слабее, и уже десятки стран управляются женской рукой. Так не пора ли уже отменить устаревшие правила свиданий, когда мужчины «охотники» и «добытчики», а женщины могут лишь кокетливо принимать или отклонять их авансы и их #деньги, играя, по сути, вторичную роль? Кто мы – призы на пьедесталах или взрослые люди, способные сами заплатить за собственный ужин?

Конечно, довольно сложно представить, что нормальный мужчина, с лёгкостью кинувший в ресторанную папку пару-тройку тысячных или даже пятитысячных купюр, может вообразить, будто он тем самым что-то купил. Это всего лишь жест вежливости, такой же, как придвинуть даме стул или открыть перед ней дверь. Впрочем, многие женщины теперь не приемлют уже и таких мелочей.

Вот, скажем, одна дева в поиске поделилась богатым собственным опытом первых свиданий.

Мужчины в ресторанах ведут себя по-разному. Одни сразу сверкают своей банковской картой, даже не давая папке со счётом толком лечь на стол. Другие будут тянуть и ждать до последнего в надежде на инициативу самой женщины, а третьи могут мило посмотреть в глаза и предложить «счёт пополам». Раньше я думала, что дело можно иметь только с первыми: у них есть ресурсы, и они готовы заботиться о женщине. А вот вторые – трусы и мямли, третьи же – «мамины конфетки» и ужасные жмоты.

Но теперь мой опыт говорит, что «всё не так однозначно». ©

У меня был парень, который всегда платил за нас обоих, и наши отношения длились полтора года. Пока я не поняла, что своей «щедростью» он фактически оплачивал собственный комплекс мужественности. И сверх того, он использовал её как рычаг, чтобы оправдать небрежение моими интересами после медового месяца. Он покрывал львиную часть расходов, поэтому я не имела права жаловаться на недостаток с его стороны любви и нежности, и должна была молчать о своих эмоциональных потребностях. Поэтому я чувствовала себя как часть имущества, которое он содержит.

Другие парни, которые «мялись» и ждали на первом свидании моего решения, на поверку оказывались вполне нормальными людьми, готовыми так же заботиться о женщине. Просто они были «укушены» радикальными феминистками, которые осуждали их за попытки придержать дверь или пропустить вперёд. А парень типа «жмот»… О, именно он оказался наиболее разумным из всех. Он был единственным, кто честно и справедливо относился к положению, и не видел причин платить за обоих только потому, что у него был член, а у меня – вагина. Наши отношения были на равных, и это оказалось самым комфортным. Я не приз для покупки. Я не приравниваю халявную еду к уважению себя как женщины и предпочитаю романтические отношения без пьедесталов и охотничьих игр.

Есть, впрочем, и ещё одна пикантная деталь. Опрос 17 тыс. не состоящих в браке гетеросексуальных взрослых, проведённый учёными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показал: хотя 57% женщин заявили, что они всегда предлагают оплатить счёт на свидании, 39% были разочарованы, когда партнёр принимал их предложение. Получается, что всё таки прекрасный хотел бы получат опеку от сильного, но без встречных обязательств со своей стороны…

А вы как считаете, кто должен платить на первом свидании?