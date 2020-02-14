Погиб пассажир, из-за которого поезд застрял в тоннеле метро

14.02.2020, 20:31, Новости дня

Пассажир столичного метрополитена, который упал под прибывающий поезд на станции "Менделеевская" Серхпуховско-Тимирязевской линии, скончался.

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в 16:55 по московскому времени. Экстренным бригадам потребовалось срочно отключать электронапряжение.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, пострадавший мужчина умер в результате полученных травм. Чтобы его извлечь, понадобилось на сорок минут отключить контактный рельс. Из-за случившегося один из поездов встал в тоннеле вместе с пассажирами.

В настоящее время движение на серой ветке восстанавливается.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 февраля, на станции "Марьина Роща" пассажир упал под прибывающий поезд. Трагический инцидент обернулся для мужчины гибелью.



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