Правительство сделает все, чтобы обеспечить онкобольных лекарствами

14.02.2020, 20:30, Новости дня

Правительство сделает все возможное для эффективной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Главные вопросы, о которых говорили на сегодняшнем специальном совещании, касаются повышения качества сильнодействующих препаратов и ликвидации их дефицита. Решено снять ограничения с импортных лекарств, а, кроме того, проверить качество российских дженериков. Чтобы избежать дефицита на фармацевтическом рынке, контролировать ситуацию поручено Росздравнадзору.

Диагноз острый миелобластный лейкоз Коле поставили в Нижнем Новгороде, там же и начали лечить. По словам Ольги Лебедевой, в регионах оригинальных лекарств нет — дают то, что есть. А есть то, что подешевле — дженерики. Никаких положенных по протоколам лечения результатов не было. Колю перевезли в центр Дмитрия Рогачева. Его уже готовят к трансплантации костного мозга. Сегодня про Колю и про всех детей, больных раком, говорили на совещании в Белом доме.

"Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как может быстро ребенок почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь. Для этого, прежде всего, нужны качественные препараты. История болезни всегда индивидуальна. Есть ситуации, когда комплексное использование препаратов, включая зарубежные, дает лучшие результаты, позволяет сократить количество побочных явлений и, в конце концов, ведет к тому, что пациент быстрее выздоравливает. В этих случаях в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента", — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отчаяние родителей и врачей наконец услышано — после того, как в прошлом году с российского рынка один за другим исчезли несколько онкологических препаратов.

"Мы писали в Минздрав, получали ответ: ищите альтернативу. Мы писали, что ее нет. Нас обвиняли в том, что мы должны были предусмотреть заранее возможность ухода с рынка препаратов и найти альтернативу. Честно говоря, в голову не приходило, что мы должны такие вещи предусматривать. Мы, врачи, альтернативу можем сколько угодно искать — ее просто не существует", — рассказала генеральный директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова.

В маленькую комнату в центре Дмитрия Рогачева со всей страны поступают данные о заболевших острым миелобластным лейкозом. Только сегодня поставлено девять диагнозов. Тридцатилетняя статистика безжалостна — с 2015-го кривая выживаемости в РФ идет вниз.

"Мы раньше пользовались немецким дженериком фирмы "Медок", а потом ему на замену пришла так называемая Веро-Аспарагиназа. Она формально считается российской, но в основе ее лежит использование китайской субстанции неизвестного качества от неизвестного производителя. Анализ этой субстанции показал полное отсутствие активности этого препарата в крови после его введения у детей уже на третьи сутки, не говоря уже про седьмые", — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины Александр Карачунский.

Проанализировать качество препаратов — еще одна поставленная сегодня задача.

"Сведения о качестве и безопасности обращающихся дженериков должны быть подтверждены или опровергнуты. Это либо качественный препарат, либо с ним есть проблемы. Для этого мы предлагаем провести сравнительный анализ всех обращающихся на рынке российских онкологических препаратов, их соответствие оригинальным по качеству, эффективности и безопасности", — заявил заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Отслеживать ситуацию на фармацевтическом рынке, особенно на предмет дефицита лекарств, поручено Росздравнадзору. От Минздрава ждут предложений об отмене ограничений на закупки некоторых препаратов. Премьер попросил и о создании цифровой платформы, отражающей доступность лекарств в режиме онлайн:

— Нам нужно очень внимательно относиться и к больным детям, и к их семьям. Им требуется наша поддержка. Все, что от нас зависит, в том числе обеспечение их необходимыми лекарствами, мы сделаем.

Это первое за долгое время системное решение проблемы, конечно, лучшая новость накануне Дня защиты детей, больных раком.