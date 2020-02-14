Золотая «Формула 1» на льду в Сочи: российский саночники на ЧМ показали мастерство на виражах

14.02.2020, 20:30, Новости дня

Сразу три золотые медали в первый день домашнего Чемпионата мира по санному спорту. Российские спортсмены триумфально стартовали на первенстве в Сочи, не оставив ни одного шанса соперникам. На сложнейшей трассе, на головокружительных скоростях российская команда показала высочайшее мастерство на виражах. Борьба идет даже не за сотые, а за тысячные доли секунды, а также огромные перегрузки, мощная поддержка зрителей и слезы радости на пьедестале.

Роман Репилов в своей попытке показывает лучший результат. Но впереди еще выступления соперников. Судьбу медали решает всего один заезд. За каждым Репилов следит, затаив дыхание. Среди зрителей переживает и супруга. Наконец, финиширует последний спортсмен. Репилов секунду ликует и перемахивает через ледяной желоб на трибуны к болельщикам. Золотой восклицательный знак первого дня чемпионата мира по санному спорту.

"Очень было ответственно. Никто от меня не ожидал — выезжали расслабленно. А я вышел и всем показал, что не все так просто", — гордится собой чемпион мира по санному спорту Роман Репилов.

А ведь этой медали могло и не быть: два дня Репилов не тренировался, поздно пришли сани, перед стартом разрезал палец о шипы на перчатках. У серебряного призера Герхарда Гляйршера из Австрии выиграл 0,006 секунды. Кажется, сама судьба вернула россиянину должок. Дважды австриец на 0,004 секунды обгонял Репилова. Но не сегодня.

На домашнем чемпионате мира российская сборная сильна как никогда. Татьяна Иванова — лидер сезона, в Сочи у нее серебро. На 008 секунды Иванову опережает другая россиянка — Екатерина Катникова, в шаге от подиума остановилась Виктория Демченко. Президент федерации санного спорта РФ Наталия Гарт проводит все заезды на ногах, встречает спортсменов на финише.

"Даже плакала, — признается президент Федерации санного спорта РФ Наталия Гарт. — От радости. Это было круто, когда Катя взяла золото. Очень неожиданно".

Оркестр играет в честь победителей, сегодня это только российские спортсмены.

Задали темп экипажи двоек. Санный спорт не случайно сравнивают с "Формулой 1" на льду. Сильнейшие перегрузки, скорость под 140 километров в час. Мелочей здесь не бывает, даже обувь особенная — аэродинамическая. Иностранные экипажи сходят с трассы, не доехав до финиша. Александр Денисьев и Владислав Антонов 17 сочинских виражей преодолевают молниеносно. Они приносят РФ первое золото на чемпионате мира.

"Сочинская трасса тяжелая, особенно для иностранцев. Но спорт есть спорт", — подчеркивают чемпионы мира по санному спорту Александр Денисьев и Владислав Антонов.

В Сочи снова гремит российский гимн в честь победителей — российских саночников.

Четыре медали, три из которых золотые, — историческое достижение российских саночников. Молодая и сильная команда РФ уже переписала все рекорды чемпионатов мира. Еще предстоит разыграть четыре комплекта наград. И стоит ли говорить, что российские спортсмены претендуют и на них?!