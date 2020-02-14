Ахметов неединожды приезжал в НАБУ– Сытник

14.02.2020, 20:30, Новости дня

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов приезжал на допросы в Национальное антикоррупционное бюро несколько раз. Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в эфире «Радио НВ» 14 февраля. 

«Это не первый визит господина Ахметова в НАБУ (речь идет о посещении бизнесменом бюро 11 февраля. – «ГОРДОН»). Единственное, что хочу отметить: мы, в отличие от других органов, не делаем из этого шоу. То есть нам неприятно наблюдать, когда иногда другие правоохранительные органы начинают из какого-то обычного визита известного лица – даже для допроса в качестве свидетеля – делать из этого определенное шоу. Недавно мы наблюдали в Госбюро расследований такие вещи», – сказал он. 

Отвечая на вопрос журналиста, Сытник отметил, что Ахметов был приглашен в НАБУ как свидетель и давал показания по уголовному производству, которое не связано с делом «Роттердам плюс». 

11 февраля журналисты Bihus.info зафиксировали, как Ахметов выходил из здания НАБУ. LIGA.net в пресс-службе бюро сообщили, что он приходил в качестве свидетеля, но не уточнили, по какому делу.

Bihus.info информацию о приезде бизнесмена в НАБУ отказались комментировать. Журналисты предположили, что визит Ахметова может быть связан с деятельностью его энергетической компании ДТЭК. В начале августа 2019-го НАБУ сообщило о подозрении нескольким сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы «Роттердам плюс», которая существенно поднимала стоимость электроэнергии для конечных потребителей. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Опекуны брошенных в Шереметьево мальчиков получат единовременную выплату

24.01 / Томиленко: Не надо нам грозить колоссальными штрафами. Ответьте на вопрос, как именно мы с вашей помощью сделаем журналистскую профессию безопасной

30.01 / Патриарх РПЦ Кирилл запретил архиереям присутствовать на отпевании экс-спикера Чаплина – журналист

21.01 / Компания Infiniti анонсировала выход нового кроссовера

04.12 / Смысловая нагрузка лягушат

03.12 / Добровольцы спроектируют форум «Россия – страна возможностей»

11.12 / Правительство одобрило законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн – Гончарук

22.01 / Политолог рассказал о кадровой стратегии Путина

04.12 / Назначено голосование по санкциям против РФ в Сенате США

31.12 / Меркель в новогоднем обращении напомнила о глобальном потеплении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика