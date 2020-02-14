Ахметов неединожды приезжал в НАБУ– Сытник

14.02.2020, 20:30, Новости дня

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов приезжал на допросы в Национальное антикоррупционное бюро несколько раз. Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в эфире «Радио НВ» 14 февраля.

«Это не первый визит господина Ахметова в НАБУ (речь идет о посещении бизнесменом бюро 11 февраля. – «ГОРДОН»). Единственное, что хочу отметить: мы, в отличие от других органов, не делаем из этого шоу. То есть нам неприятно наблюдать, когда иногда другие правоохранительные органы начинают из какого-то обычного визита известного лица – даже для допроса в качестве свидетеля – делать из этого определенное шоу. Недавно мы наблюдали в Госбюро расследований такие вещи», – сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, Сытник отметил, что Ахметов был приглашен в НАБУ как свидетель и давал показания по уголовному производству, которое не связано с делом «Роттердам плюс».

11 февраля журналисты Bihus.info зафиксировали, как Ахметов выходил из здания НАБУ. LIGA.net в пресс-службе бюро сообщили, что он приходил в качестве свидетеля, но не уточнили, по какому делу.

Bihus.info информацию о приезде бизнесмена в НАБУ отказались комментировать. Журналисты предположили, что визит Ахметова может быть связан с деятельностью его энергетической компании ДТЭК. В начале августа 2019-го НАБУ сообщило о подозрении нескольким сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы «Роттердам плюс», которая существенно поднимала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.