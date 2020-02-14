Какао способствует облегчению боли при ходьбе у людей с болезнями периферических артерий

14.02.2020, 20:30, Разное

Исследование, проведённое медиками из American Heart Association, показало, что какао может способствовать облегчению боли при ходьбе у людей с болезнями периферических артерий. Данный эффект, по мнению специалистов, достигается благодаря содержащимся в напитке флавоноидам, которые считаются сильными антиоксидантами.
К 6-месячному исследованию медики привлекли 44 добровольца в возрасте от 60 лет. У каждого из них ранее диагностировали болезни периферических артерий. В ходе эксперимента участники одной группы должны были регулярно употреблять какао с молоком, остальные питались в обычном режиме. По окончании проекта добровольцы из первой группы показали лучшие результаты в сравнении с другими участниками, преодолев на беговой дорожке за 6 минут большее расстояние. Также у людей, употреблявших какао, как показало МРТ и биопсия, улучшился кровоток в ногах и состояние икроножных мышц.

Один из авторов проекта Мэри Макдермотт отмечает, что антиоксиданты в какао помогают задерживать окисление и облегчают боли при ходьбе у пациентов с проблемами периферических артерий. В дальнейшем исследования в данной области планируют продолжить и, возможно, это поможет доказать, что какао является эффективной и недорогой терапией при данных болезнях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Беспроводное электричество из космоса планирует доставлять Китай

15.01 / Путин предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца

08.02 / Личное: Откуда китайцы?

11.12 / Сообщается о прорыве украинских кораблей у Крымского моста

13.01 / Мнение: Загадки украинского Боинга

29.01 / Зонд NASA Parker услышал звуки потоков солнечного ветра

26.12 / Даниил Квят поделился рецептом победы над сильным похмельем

11.01 / Мнение: Коротко по украинскому «Боингу». 10.01.2020

14.01 / Мнение: О нежданном, но 100-процентном преемнике Владимира Путина

07.02 / Джон Ледженд снял пародию на рождественское видео Мэрайи Кери ко Дню всех влюбленных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика