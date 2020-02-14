Какао способствует облегчению боли при ходьбе у людей с болезнями периферических артерий

14.02.2020, 20:30, Разное

Исследование, проведённое медиками из American Heart Association, показало, что какао может способствовать облегчению боли при ходьбе у людей с болезнями периферических артерий. Данный эффект, по мнению специалистов, достигается благодаря содержащимся в напитке флавоноидам, которые считаются сильными антиоксидантами.

К 6-месячному исследованию медики привлекли 44 добровольца в возрасте от 60 лет. У каждого из них ранее диагностировали болезни периферических артерий. В ходе эксперимента участники одной группы должны были регулярно употреблять какао с молоком, остальные питались в обычном режиме. По окончании проекта добровольцы из первой группы показали лучшие результаты в сравнении с другими участниками, преодолев на беговой дорожке за 6 минут большее расстояние. Также у людей, употреблявших какао, как показало МРТ и биопсия, улучшился кровоток в ногах и состояние икроножных мышц.

Один из авторов проекта Мэри Макдермотт отмечает, что антиоксиданты в какао помогают задерживать окисление и облегчают боли при ходьбе у пациентов с проблемами периферических артерий. В дальнейшем исследования в данной области планируют продолжить и, возможно, это поможет доказать, что какао является эффективной и недорогой терапией при данных болезнях.