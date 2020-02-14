St. Petersburg Ladies Trophy. Потапова уступила голландке Бертенс

14.02.2020, 20:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге продолжается очередной игровой день турнира Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 848 тыс. долларов. Россиянка Анастасия Потапова сдавала экзамен представительнице Нидерландов Кики Бертенс, восьмой ракетке мира.

Наша спортсменка очень старалась и во второй партии даже вела в счете с разницей в два очка. Но следует отдать должное "бумажному" фавориту из Нидерландов: Бертенс после победы в первом сете (6:4), сумела переломить ход игры и во втором – 7:6. В полуфинале голландка сыграет еще с одной представительницей страны-хозяйки – Екатериной Александровой.



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