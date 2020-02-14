Суверенитет Грузии: как его понимают в Тбилиси, и как – в Москве

14.02.2020, 20:30, Новости дня

Если Россия считает Грузию суверенным государством, пусть выводит свои войска с грузинской территории. Так отреагировали в Тбилиси на заявление официального представителя МИДа РФ Марии Захаровой по поводу того, что в России воспринимают Грузию «как суверенное государство», и что если визиты из РФ могут повлиять на внутреннюю ситуацию в стране, то значит «что-то там не так».

«Хочу ответить госпоже Захаровой, а также тем, чьим представителем она является, что если их заявления насчет того, что Грузия является суверенным государством не пустые слова и лицемерие, то пусть вернут нам оккупированные регионы и выведут свои войска с нашей территории», – заявил 14 февраля спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

Днем ранее Захарова прокомментировала негативную реакцию, которую вызвала в Грузии информация насчет возможного визита в страну главы российского МИДа Сергея Лаврова в рамках встречи на уровне министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которая состоится в Тбилиси 14-15 мая. Захарова заявила, что «до того момента, пока внутриполитическая, внутренняя ситуация в Грузии будет зависеть от того, кто приедет от России, а кто не приедет, будут проблемы».

«Ничто не должно меняться в суверенном государстве от приезда или неприезда представителя другого государства. Это значит, что что-то там не так. Это значит, что работают провокаторы, которые под этот момент, под эту возможность, потенциальную или нереализуемую, решают только свои узкие корыстные интересы», – заявила 13 февраля Захарова в интервью российским СМИ.

Предыстория

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который намерен принять участие в во встрече министров иностранных дел стран-членов ПАСЕ в Тбилиси, неоднократно нарушал грузинский закон об оккупированных территориях, согласно которому въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди (Западная Грузия), а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори (Восточная Грузия). Нарушителям этого закона в случае первой поездки в оккупированные регионы грозит денежный штраф, а если речь идет о сотрудничестве с сепаратистскими властями или неоднократном нарушении, то, по грузинским законам, за это может грозить лишение свободы.

Одновременно согласно этому же закону, у правительства есть возможность действовать по собственному усмотрению в особых случаях, и, соответственно, визит главы российского МИДа в Грузию возможен на законном основании с юридической точки зрения.

28 января президент Грузии Саломе Зурабишвили выступая в Страсбурге на Парламентской Ассамблее Совета Европы заявила, что Грузия сделает исключение и обеспечит въезд в страну и участие в мероприятии Совета Европы тех членов российской делегации, которые нарушили грузинский закон об оккупированных территориях.

В то же время гражданские активисты уже заявили, что устроят масштабные протесты, в случае если власти впустят в страну нарушителей закона об оккупированных территориях.

Оценки в Тбилиси

Грузинская оппозиция заявляет, что власти не должны впускать в страну Сергея Лаврова даже в порядке исключения — «человека, который в течение лет разрушает территориальную целостность нашей страны и работает над тем, чтобы независимость грузинских регионов признали как можно больше стран». В противном случае, оппоненты властей угрожают масштабными митингами.

В то же время в грузинском МИДе говорят, что Грузия, как страна-председатель Совета Европы, обязана исполнять взятые на себя международные обязательства и провести в Тбилиси министериал с участием делегаций всех стран-членов Совета Европы.

Одновременно спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе считает, что если возникнут проблемы с российской делегацией, состав которой пока неизвестен, выход «будет найден». Комментируя заявление Марии Захаровой, Абашидзе сказал, что не видит смысла вникать в его суть: «Главное – хорошо подготовить форум и соблюдать баланс между нашим законодательством и международными обязанностями».

При этом председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили сказал в своём комментарии, что в случае если Россия включит в состав своей делегации лиц, которые являются нарушителями грузинского закона, то именно это и будет «провокацией».

То, что российская сторона примет участие в мероприятии Совета Европы, ранее подтвердил сенатор, экс-замглавы МИДа РФ Григорий Карасин.

«Не повторяться»

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе напомнил о скандале, который имел место в Грузии в июне прошлого года в результате приезда в страну члена Госдумы Сергея Гаврилова, возглавляющего российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблее православия. В частности, видеокадры, на которых российский депутат оказался в кресле спикера грузинского парламента, вызвали демарш со стороны оппозиции и масштабную акцию протеста общественности – конференцию пришлось прервать, а российская делегация под защитой правоохранителей в тот же вечер покинула страну.

Политолог считает, что когда будет решаться вопрос допуска в страну российской делегации, данный случай, который произошел всего полгода назад, «должен служить наглядным примером» для властей.

«Да, согласно закону, власти правомочны делать исключения для нарушителей грузинской границы, но так как пример Гаврилова наглядно иллюстрирует настрой грузинской общественности, вряд ли стоит повторять это “кино”», – отметил Читадзе в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Год выборов

Согласно мнению эксперта Георгия Шавшишвили, если в Совете Европы считают важным присутствие Лаврова на майском заседании, то, по словам политолога, целесообразно провести встречу министров в Страсбурге.

«Российским политическим кругам сложно понять то, что оппозиция и общественность могут протестовать на улицах и достигать своих целей, и что такие выступления могут быть вне контроля руководства страны. И хотя в Грузии постепенно усиливаются авторитарные тенденции, все же грузинскому руководству периодически приходится прислушиваться к мнению народа. Вряд ли в данном случае власти пойдут против общественности, учитывая то, что текущий год является годом парламентских выборов», – считает Шавшишвили.