Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина получила письмо с угрозой убийством

14.02.2020, 20:30, Новости дня

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина получила письмо с угрозой убийством, сообщает «МБХ медиа». 17 февраля Милашина планирует подать заявление в Следственный комитет. «Это заявление о преступлении, потому что это связано с профессиональной деятельностью», — сказала Милашина.

Письмо пришло на редакционную почту «Новой газеты». «Ты скажи спасибо что тебя вообще не убили! И завали свое хлебало со своими писюльками везде! И забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка. И мы приведем смертный приговор в отношении тебя!», — говорится в письме.

Отправителем значится некая Анна Иконникова 1985 года рождения. Пользовательница с такими же данными ведет во ВКонтакте паблик «Подвал Кадырова». Также у нее есть аккаунт под псевдонимом «Риана Призрак-Днр», отмечает издание.

6 февраля на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы «Континент» в Грозном. В основном били женщины — руками и ногами.

Нападавшие записывали свои действия на камеру. Врачи обнаружили у Милашиной и Дубровиной ушибы мягких тканей и ссадины на лице.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова.

«Вкратце. Больше комментировать, если честно, нечего, остается только пожать плечами и продолжить работу дальше. И поспать», — написала Милашина в Facebook. Она также опубликовала фото своего объяснения, написанного в полиции.