Лукашенко заявил о просьбах директоров сахарных заводов отправить их «грузить навоз»

14.02.2020, 20:26, Новости дня

Задержанные в Белоруссии директора сахарных заводов признали свою вину и выразили готовность выполнять любую работу в колхозе, чтобы не попасть в тюрьму, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали, – прим. ВЗГЛЯД) сразу всех четверых (директоров, – прим. ВЗГЛЯД) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите» Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте», – рассказал глава государства в ходе поездки Гомельскую область, информирует телеканала СТВ.

«А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие», – добавил Лукашенко.

Напомним, в конце января силовые структуры Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов страны. Были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Лукашенко 4 февраля подтвердил задержания директоров сахарных заводов. По данным КГБ Белоруссии, в 2019 году из-за действий «сахарной мафии» Белоруссия недополучила почти 70 млн долларов. Из этой суммы 63 млн долларов приходится на снижение выручки от экспорта сахара.

Против коммерсантов и чиновников, задействованных в преступных схемах, открыты дела по статьям УК Белоруссии о взяточничестве. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Газета ВЗГЛЯД объясняла в чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли, в которой ситуация во многом напоминает конфликт вокруг стоимости российской нефти для белорусских НПЗ.