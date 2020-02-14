Лукашенко заявил о просьбах директоров сахарных заводов отправить их «грузить навоз»

14.02.2020, 20:26, Новости дня

Задержанные в Белоруссии директора сахарных заводов признали свою вину и выразили готовность выполнять любую работу в колхозе, чтобы не попасть в тюрьму, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали, – прим. ВЗГЛЯД) сразу всех четверых (директоров, – прим. ВЗГЛЯД) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите» Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте», – рассказал глава государства в ходе поездки Гомельскую область, информирует телеканала СТВ.

«А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие», – добавил Лукашенко.

Напомним, в конце января силовые структуры Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов страны. Были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Лукашенко 4 февраля подтвердил задержания директоров сахарных заводов. По данным КГБ Белоруссии, в 2019 году из-за действий «сахарной мафии» Белоруссия недополучила почти 70 млн долларов. Из этой суммы 63 млн долларов приходится на снижение выручки от экспорта сахара.

Против коммерсантов и чиновников, задействованных в преступных схемах, открыты дела по статьям УК Белоруссии о взяточничестве. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Газета ВЗГЛЯД объясняла в чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли, в которой ситуация во многом напоминает конфликт вокруг стоимости российской нефти для белорусских НПЗ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / «Интер» проиграл «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии

10.12 / Глава ФБР: У нас нет информации о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года

27.01 / В РФ началась разработка двух вакцин от нового коронавируса

03.01 / Захарова назвала «верхом цинизма» ситуацию с убийством американцами Сулеймани

12.02 / Из-за коронавируса страны отказывают в швартовке лайнеру Westerdam

14.01 / Данилов заявил, что российские компании-производители ЗРК могут быть причастны к крушению украинского самолета

13.01 / Новый планшет CHUWI Hi10X скоро поступит в продажу

29.01 / Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили срок на три месяца

04.12 / В Туркменистане вынесли приговор экс-главе МВД. На госТВ его показали кающимся и постриженным наголо

16.01 / Автоновости: «Новая Нива» выйдет в 2023 году и получит вариатор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика