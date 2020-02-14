Для дальневосточной авиакомпании закупят 20 «Суперджетов»

14.02.2020, 20:26, Новости дня

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) войдут в парк авиакомпании для Дальнего Востока. По предварительным данным, речь идет о 20 самолетах.

«Конечно, да. В объеме, которая может потребить эта дальневосточная компания. Предварительно, по крайней мере то, что мы обсуждали с Минтрансом и Миндальвостока, это порядка 20 машин. Для ОАК это хороший заказ», – сказал Мантуров в ответ на вопрос, планируется ли поставлять SSJ100 для новой дальневосточной компании, передает РИА «Новости».

Напомним, Владимир Путин поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании для перевозок в Дальневосточном федеральном округе. Минтранс направил в правительство свои предложения по этому вопросу.

Однако, как сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, пока не решено, будет ли это новая авиакомпания или она будет создана на базе действующего перевозчика, также неизвестно кто будет ей управлять.