Мать девочки, живущей в перинатальном центре, обжаловала ограничение в родительских правах

14.02.2020, 20:24, Новости дня

Татьяна Максимова, мать девочки, более пяти лет живущей в перинатальном центре «Мать и дитя», подала апелляционную жалобу на решение Пресненского районного суда об ограничении ее в родительских правах, сообщает «Коммерсантъ».

«Пока нет текста решения суда, мы подали на него краткую апелляционную жалобу. Полная жалоба будет подана, когда будет решение суда»,— сказала адвокат Ольга Лукманова.

5 февраля суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки. Девочку должны передать на попечение органам опеки, которые и подавали иск.

Суд также постановил взыскать в пользу ребенка алименты в размере ¼ от суммы заработка или другого дохода родителей.

Девочка родилась в 2014 году в клинике «Мать и дитя». После выписки мать поместила ее в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен. Девочка провела в больнице пять лет, все это время родители оплачивали пребывание.