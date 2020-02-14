На съёмках нового сезона сериала «Гранд» Александру Лыкову пришлось 4 часа сидеть в болоте

14.02.2020, 20:21, Разное

С 1 марта на телеэкранах «стартует» показ нового сезона сериала «Гранд». Во время съёмок одного из эпизодов актёру Александру Лыкову пришлось 4 часа сидеть в болоте, находясь по шею в воде.
В третьем сезоне создатели сериала обещают заинтересовать зрителей неожиданным сюжетом, трюками, погонями, пожарами и другими зрелищными сценами. Как стало известно, съёмка некоторых из них оказалась по-настоящему экстремальной. К примеру, Александр Лыков и Николай Шрайбер 4 часа просидели в болоте и, хотя на них были надеты специальные гидрокостюмы, задача всё же была очень непростой. Кстати, эпизод снимали в заболоченной местности в лесном массиве Подмосковья. Для съёмки подготовили яму с водой, «закамуфлировали» под реальное болото и на продолжении четырёх часов пытались снять лучший дубль.

Александр Лыков признаётся, что для него съёмка не была каким-то подвигом, а вот его коллеге было то жарко, то холодно, он замерзал, а затем «обливался потом», но при этом «стойко терпел». Отметим, кроме Лыкова и Шрайбера в очередном сезоне сериала «Гранд» зрители увидят таких актёров, как: Александр Соколовский, Игорь Хрипунов, Елизавета Кононова, Александра Урсуляк и другие.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Наука: Как тромбоциты усиливают атеросклероз

24.12 / «Будет выглядеть не лучшим образом»: пластический хирург вынесла вердикт разрезанной груди Леры Кудрявцевой

10.01 / Актрисы маленького роста дали советы, как казаться выше

25.12 / В военном комиссариате Москвы назвали законной отправку сотрудника ФБК Шаведдинова на Новую Землю

31.01 / Автоновости: Volkswagen готовит к выходу «заряженный» электрокросс ID 4 GTX

03.01 / Закинувшей ногу на мужа Тодоренко предложили мастер-класс от Волочковой

05.02 / Hyundai впервые показала новый хэтчбек Hyundai i20

16.12 / Мнение: Путин, уйди! Так дальше жить нельзя! Кто на новенького?

20.01 / Друг Армена Джигарханяна рассказал о его самочувствии

02.12 / Поставьте себя на место Медведева и всё сразу станет ясно…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика