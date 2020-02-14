На съёмках нового сезона сериала «Гранд» Александру Лыкову пришлось 4 часа сидеть в болоте

14.02.2020, 20:21, Разное

С 1 марта на телеэкранах «стартует» показ нового сезона сериала «Гранд». Во время съёмок одного из эпизодов актёру Александру Лыкову пришлось 4 часа сидеть в болоте, находясь по шею в воде.

В третьем сезоне создатели сериала обещают заинтересовать зрителей неожиданным сюжетом, трюками, погонями, пожарами и другими зрелищными сценами. Как стало известно, съёмка некоторых из них оказалась по-настоящему экстремальной. К примеру, Александр Лыков и Николай Шрайбер 4 часа просидели в болоте и, хотя на них были надеты специальные гидрокостюмы, задача всё же была очень непростой. Кстати, эпизод снимали в заболоченной местности в лесном массиве Подмосковья. Для съёмки подготовили яму с водой, «закамуфлировали» под реальное болото и на продолжении четырёх часов пытались снять лучший дубль.

Александр Лыков признаётся, что для него съёмка не была каким-то подвигом, а вот его коллеге было то жарко, то холодно, он замерзал, а затем «обливался потом», но при этом «стойко терпел». Отметим, кроме Лыкова и Шрайбера в очередном сезоне сериала «Гранд» зрители увидят таких актёров, как: Александр Соколовский, Игорь Хрипунов, Елизавета Кононова, Александра Урсуляк и другие.