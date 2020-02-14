Мантуров высказался об изменении цены на смартфоны из-за коронавируса

14.02.2020, 20:19, Новости дня

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассчитывает на то, что смартфоны в РФ не станут дорожать из-за коронавируса.

«Надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет. Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это все зависит от своевременности и объемов поставок», – сообщил Мантуров, говоря о возможном росте цен на смартфоны, передает ТАСС.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что отсутствие смартфонов из Китая в ближайшие две недели из-за коронавируса пока никак не отразится на российском рынке, но если поставки задержат надолго, это приведет к значительному увеличению цен.

В январе сообщалось, что китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию.