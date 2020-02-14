Мнение: Сердца современных художников. Символы любви от Фриды до Бэнкси

14.02.2020, 20:18, Разное

Какой же текст про День Святого Валентина могла написать я?

Прямо скажу — странный!

Впрочем, весьма подходящий к произведениям искусства.

…В 1990-е годы Кунс, разрабатывая излюбленную тему пластикового сувенирного мира вокруг нас, в рамках серии Celebration, к которой относится та самая как бы надувная собачка, начал создавать глянцевые сердечки. Есть даже картина маслом (1995–1998). Кунс пародирует вездесущие магазинные игрушки — у него они оказываются гигантскими и выполненными из полированной окрашенной стали. Важная деталь — кокетливо завязанный бантик, ведь фирменная упаковка — это так невероятно важно в подарочке! В 2007 году Ларри Гагосян купил такое сердечко на Sotheby’s за $23,5 млн…

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7818/