Мнение: Сердца современных художников. Символы любви от Фриды до Бэнкси

14.02.2020, 20:18, Разное

Какой же текст про День Святого Валентина могла написать я?
Прямо скажу — странный!
Впрочем, весьма подходящий к произведениям искусства.

…В 1990-е годы Кунс, разрабатывая излюбленную тему пластикового сувенирного мира вокруг нас, в рамках серии Celebration, к которой относится та самая как бы надувная собачка, начал создавать глянцевые сердечки. Есть даже картина маслом (1995–1998). Кунс пародирует вездесущие магазинные игрушки — у него они оказываются гигантскими и выполненными из полированной окрашенной стали. Важная деталь — кокетливо завязанный бантик, ведь фирменная упаковка — это так невероятно важно в подарочке! В 2007 году Ларри Гагосян купил такое сердечко на Sotheby’s за $23,5 млн…

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7818/

Источник: Шакко



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Замужем за бабушкой

19.12 / Все напавшие на здание ФСБ стрелки ликвидированы

11.12 / Дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская назвала переезд в Санкт-Петербург ошибкой

20.01 / Мнение: Война — это модно

01.02 / Андрей Разин высмеял Филиппа Киркорова и Николая Баскова фотографией-коллажем

10.12 / Мнение: Письмо: «Ходил вокруг меня как коршун»

24.12 / Мнение: Против кого Турция будет играть в Ливии?

02.02 / Мнение: Погиб — ну и что, дайте сквер!

04.12 / Дальше в президенты? Стало известно об интересном повороте в судьбе «двойника» Зеленского

17.01 / Три аэродрома Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика