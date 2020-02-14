В Белоруссии спрогнозировали снижение ВВП из-за проблем с нефтью

14.02.2020, 20:12, Новости дня

Правительство Белоруссии прогнозирует по итогам января снижение ВВП на 2% по сравнению с январем 2019 года из-за проблем в нефтехимическом комплексе страны, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.

«Итоги января подводить еще рано. Правительство прогнозирует ВВП на уровне 98% (к уровню 2019 года – прим. ВЗГЛЯД). Падение связано с нефтехимией и производством калийных удобрений», – сказал Румас, передает портал tut.by.

Однако в соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Белоруссии на 2020 год, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, информирует ТАСС. Отметим, что нефтехимический комплекс – это одна из основных отраслей, формирующих национальный продукт, а в январе 2020 года на его работе негативно отразилась ситуация с поставками нефти в республику.

Ранее были опубликовали видеозаписи выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, в которых тот рассказывает, что собирается покупать любую другую нефть, кроме российской, чтобы «не стоять на коленях» перед российским коллегой Владимиром Путиным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет с $300 млн для армии Украины

28.01 / Действие Антипиратского меморандума продлено 2021 года

14.01 / Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике

17.12 / Эксперты предсказали РФ острую нехватку рыбопромысловых судов

10.12 / Гендиректор «Метростроя» задержан в Петербурге

30.01 / В Киеве полиция задержала трех человек за расклейку плакатов о сотрудничестве с Россией

03.12 / В Дании объяснили, от чего будет зависеть позиция США по «Северному потоку – 2»

06.02 / «Готовила завтрак, порезалась». Солдатова объяснила причину госпитализации

16.12 / ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобу трансгендера из России

06.02 / В результате аварии самолета в Турции 5 февраля трое человек погибли, 176 пострадали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика