В Белоруссии спрогнозировали снижение ВВП из-за проблем с нефтью

14.02.2020, 20:12, Новости дня

Правительство Белоруссии прогнозирует по итогам января снижение ВВП на 2% по сравнению с январем 2019 года из-за проблем в нефтехимическом комплексе страны, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.

«Итоги января подводить еще рано. Правительство прогнозирует ВВП на уровне 98% (к уровню 2019 года – прим. ВЗГЛЯД). Падение связано с нефтехимией и производством калийных удобрений», – сказал Румас, передает портал tut.by.

Однако в соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Белоруссии на 2020 год, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, информирует ТАСС. Отметим, что нефтехимический комплекс – это одна из основных отраслей, формирующих национальный продукт, а в январе 2020 года на его работе негативно отразилась ситуация с поставками нефти в республику.

Ранее были опубликовали видеозаписи выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, в которых тот рассказывает, что собирается покупать любую другую нефть, кроме российской, чтобы «не стоять на коленях» перед российским коллегой Владимиром Путиным.