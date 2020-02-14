Мнение: Цифровизация образования, базовые технические навыки и гонка учёных за статьями

14.02.2020, 20:11, Разное

1. В январе СМИ и блогеры обсуждали фигуру нового премьер-министра Михаила Мишустина, известного своими достижениями в деле цифровизации сбора налогов, повышения эффективности работы ФНС и, как следствие, масштабного пополнения госбюджета. Куда меньше внимания получил новый министр просвещения Сергей Кравцов, который занимался в своей сфере примерно тем же самым – цифровизацией, сбором статистики и повышением эффективности:

https://www.kp.ru/daily/27081/4152898/

В 2013 году, после скандалов с массовыми утечками ответов на ЕГЭ, [Кравцов] сменил на посту главы Рособрнадзора Ивана Муравьева. На этой должности Сергей Кравцов взялся за экзамены всерьез: из заданий ЕГЭ исчезла тестовая часть-«угадайка», а сами вопросы стали более практико-ориентированными. Ужесточились и меры безопасности – в школах появились камеры наблюдения и металлоискатели, а задания и бланки стали передавать силами спецсвязи и по защищенным интернет-каналам, чтобы избежать утечек.

Впрочем, ЕГЭ – это лишь небольшая часть. Под руководством Кравцова в России стали проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР) в разных классах и национальные исследования качества образования по разным предметам, чтобы оценить пробелы школьников, не дожидаясь провалов на ЕГЭ.

Также Россия стало более активно участвовать в международных исследованиях качества образования – TIMSS и PIRLS (в которых наша страна оказалась в числе лидеров), PIACC, ICCS, PISA, и многие другие. К участию в таких исследованиях присоединились не только отдельные школы, но и целые регионы – например, Москва, Татарстан и Московская область – которые смогли оценить познания своих учеников в чтении, математике и естественных науках по международным стандартам и сравнить их успехи с другими странами.

С именем Кравцова и деятельностью Рособрнадзора связывают и закрытие около 1,5 тысячи вузов в стране. Чиновники объясняют работу «образовательной гильотины» тем, что необходимо было побороть огромное количество шарашкиных контор, выдававших дипломы о высшем образовании всем, кто заплатил.

Новому главе Минпроса можно лишь пожелать дальнейшего успеха в нелёгком деле расчистки Авгиевых конюшен. К сожалению, предъявить быстрый и бесспорный результат (наподобие роста собираемости налогов) у него вряд ли получится: слишком уж велика инерция в той сфере, которой он управляет. Но хотя бы какие-то инструменты по измерению эффективности нашего образования при участии Кравцова уже были созданы – есть с чем работать дальше.

2. Коллега monetam приводит грустный рассказ, ярко иллюстрирующий то, о чём обычно забывают фанаты прогресса и мечтатели о светлом будущем. С возрастом многим людям становится тяжело осваивать технические навыки – порой даже самые элементарные:

https://monetam.livejournal.com/1247610.html

Появились телевизоры — сперва с кнопками на корпусе, потом с пультом, но бабушка их так и не освоила. Она и их включала-выключала, втыкая вилку в розетку и вынимая её оттуда, а кнопки на пульте жала хаотически и часто вообще теряла пульт. И если она втыкала телек в розетку, а он не показывал кино, значит он сломался.

Несколько лет назад гавкнулся газовый котёл, и мама поставила там относительно современный, с электроподжигом и регулировкой температуры. Но включала и выключала его только мама, когда приезжала. Бабушка пару раз пыталась поджечь его спичками. Благо там снаружи гореть особо нечему. Только подкоптила и чуть оплавила какую-то пластиковую деталь. Если зимой вдруг становилось тепло, она, вместо того, чтобы убавить или выключить котёл, открывала все окна и двери.

А вот вода и канализация так и не появились. Ещё когда был жив отец, они с мамой несколько раз предлагали бабушке сделать и то, и другое, но она упёрлась категорически. Про водопровод она говорила: «Не хватало мне ещё лягушатник в доме разводить». <…>

От канализации она тоже отказывалась. Ей казалось, что завести в дом канализацию — всё равно что впустить в него нечистоты, в том числе чужие. <…>

В результате она была, например, весьма поверхностно знакома с такими вещами, как смесители и сливные бачки. И когда мама сидела с папой в больнице, а бабушка тут приглядывала за собаками, она дважды скрутила кран, залила дом и не могла остановить воду, пока не приехала мама. Потому что она немного знала те ещё, старые советские краны, которые надо скачала долго крутить, чтобы открутить, потом долго крутить, чтобы закрутить. А тут похожие, но весь их диапазон укладывается в один неполный оборот. Упор, конечно, есть, но он не рассчитан на сопротивление силе. И вот тот самый важный момент про мелкую технологическую привычку: много лет имея дело с разными механическими штуками, мы привыкли их чувствовать, привыкли аккуратно поворачивать до щелчка, до упора, до деления на шкале. Это обычные вещи. И сталкиваясь с новой какой-нибудь крутилкой, мы запросто с ней справляемся, потому что у нас огромный опыт, мы на автомате замечаем всякие деления и условные обозначения, чувствуем всякие условные упоры и щелчки и т.п. И мы знаем много всего, что этими крутилками управляется, поэтому понимаем, чего от них ждать. В этом может не быть ни капли понимания технологии, но за этим огромный диапазон мелких технологических привычек, повседневного технологического опыта. А если ты за всю жизнь крутил три-четыре ручки, освоить пятую для тебя не так просто. И ты запросто можешь свернуть ей голову, например. <…>

И это не не уметь настроить редкие дрова под линуксом или даже всего лишь обновить браузер под виндой. Это вещи настолько базовые, что большинство даже не замечает, как с ними с постоянно сталкивается.

Торшер или вентилятор включить, дёрнув за верёвочку — проблема? Нет. Как надо дёрнуть? Пока не щёлкнет. Если подумать, сколько за жизнь вы слышали, чувствовали и видели всех этих щелчков, упоров и делений? Тысячи? Десятки тысяч? Сотни тысяч? Сложно сказать, не подсчитывая, но очень много.

Оказывается, если этого навыка нет вообще (как и навыка приобретения навыков), то после определённого возраста он как-то и не хочет заводиться. И за верёвочку-то вы дёргаете, а вентилятор или торшер — не включается.

К вопросу о том, почему преподавание в школе элементарных навыков может быть куда полезнее для общества, чем попытка впихнуть невпихуемое в головы всех детей без исключения: ненужные в реальной жизни формулы из высшей математики, сюжеты произведений второстепенных писателей XIX века и так далее.

Речь, разумеется, идёт не о курсах по пользованию кранами и унитазами (хотя, впрочем, ознакомить детей с особенностями японских туалетов или британским методом умывания может быть совсем не лишним).

Современное человечество пользуется сотнями распространённых и полезных в быту устройств и гаджетов, которые вполне достойны изучения. Конечно, технологии меняются что-то устаревает – но по крайней мере, это должно помочь школьникам набить руку на технике, чтобы они с возрастом не оказались в роли бабушки, которая не может правильно раскрутить кран.

3. Читатель ogon_777 жалуется на печальные последствия принуждения учёных к максимальному числу публикаций:

https://olegmakarenko.ru/1768647.html?thread=723679943#t723679943

В нашем Наукограде многие знакомые мне люди, работающие в частных фирмах, вышедших из научных лабораторий сейчас говорят «слава Богу, что я ушёл из науки».

Потому что их друзья и близкие с этими статьями зашиваются. Учёные сейчас реально работают по выходным. Сидят ночами, ходят с красными глазами по городу… и при этом 80% времени занимаются бесполезной ерундой.

Они пишут (неделями) и ещё дольше чем пишут – правильно оформляют для чиновников планы работ, а чиновники правила каждый год меняют, потому что их гораздо больше учёных и им надо имитировать бурную деятельность.

Потом учёные пишут красивые заявки на гранты в кучу разных фондов. И тоже неделями их оформляют, переводят на английский язык килотонны текста и прочее. Многие пишут даже не для денег, а потому что начальство сказало НАДО.

Потом учёные пишут статьи. Статей НАДО много и хороших, желательно англоязычных. Так проходит год и наступает пора писать отчёты… А зачем, казалось бы, писать отчёты, если уже статьи написаны – пусть бы чиновники их и читали.

Кинут клич – ПИШИТЕ ….КИ, из закромов всё что угодно доставайте, воскрешайте любые трупы, обряжайте их в красивое лондоноязычное пальто и выводите в свет. И ходят по городу тысячи привидений с красными глазами, которые пашут как кони, а самой наукой им заниматься почти и некогда. А уж доводить научные разработки до бизнеса – это, кто в нулевые успел, тому сейчас повезло. Отвязался от системы.

Это в НИИ, а в вузах вообще полная жесть. Тем ведь преподавать надо, в большинстве провинциальных вузов научного оборудования толком нет, а их всех заставляют высасывать откуда-то научные статьи. И в конкурсах на гранты участвовать им тоже надо, хотя шансы выиграть у них почти нулевые.

Бюрократизация науки, безусловно, это плохо. Но другая крайность – когда учёные почти не печатаются, либо делают это там, где их не никто не читает – ведёт к «выпадению» из научного сообщества, отставанию от актуальных дискуссий или даже скатыванию в псевдонауку.

Как выявлять бездельников и лжеучёных, не заставляя нормальных учёных печататься? Ели вы знаете способы, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Пока что проблема выглядит почти нерешаемой.