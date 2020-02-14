«Премьерные платежки». 14 февраля в эфире «Свободы слова Савика Шустера» обсудят тарифы

14.02.2020, 20:06, Новости дня

14 февраля в 21.00 выйдет ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина». 

Тема программы – «Премьерные платежки», в студии будут обсуждать тарифы на коммунальные услуги.

Гостями эфира станут премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, нардеп от «Батьківщини», зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко и бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Трансляция будет вестись на канале Shuster online в YouTube, также ее можно будет посмотреть на сайте интернет-издания «ГОРДОН».

«Свобода слова Савика Шустера» выходит на канале «Украина» еженедельно с 6 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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