«Премьерные платежки». 14 февраля в эфире «Свободы слова Савика Шустера» обсудят тарифы

14.02.2020, 20:06, Новости дня

14 февраля в 21.00 выйдет ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

Тема программы – «Премьерные платежки», в студии будут обсуждать тарифы на коммунальные услуги.

Гостями эфира станут премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк, замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, нардеп от «Батьківщини», зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко и бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Трансляция будет вестись на канале Shuster online в YouTube, также ее можно будет посмотреть на сайте интернет-издания «ГОРДОН».

«Свобода слова Савика Шустера» выходит на канале «Украина» еженедельно с 6 сентября 2019 года.